涉京華城案行收賄　李文宗、朱亞虎不服羈押提抗告

▲朱亞虎(左)與李文宗(右)因涉京華案遭收押禁見，2人不服法院裁定已提出抗告。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席柯文哲競選總統財務長李文宗，因涉嫌在京華城案中，共犯違背職務收賄罪，曾任北市兵役局長的前鼎越公司董事長朱亞虎則坦承行賄，2人上月遭檢察官聲押禁見獲准後不服，委請律師提起抗告，台北地院9日將2人收押裁定的相關卷證送高院審理。

京華城容積率疑似違法暴增案，已有7人遭收押禁見，在李、朱之前，時任台北市長柯文哲、副市長彭振聲因涉嫌圖利罪遭收押，另外威京集團主席沈慶京、市議員應曉薇及掛名助理吳順民則分別因行賄與收賄罪嫌遭收押，其中沈慶京向法院聲請保外就醫案，目前仍在北院調查中。最早被羈押的沈、應、吳3人押期到10月底為止。

▲柯文哲因涉嫌圖利京華城容積率案遭收押。（資料照／記者湯興漢攝）

北檢指揮廉政署調查京華城案，懷疑威京集團為了爭取改建容積，涉嫌以捐款等名義行賄，應曉薇則是透過公益團體收賄4740萬元，並利用職權向市府官員施壓，最後獲得無法源依據的容積獎勵項目，達到威京集團期望的840%容積率。

其中柯文哲、彭振聲因涉嫌無視部屬提醒違法疑慮，執意通過容積案，涉嫌圖利遭聲押獲准後，已多次遭傳喚出庭的李文宗與朱亞虎在9月28日遭檢廉搜索約談，其中朱亞虎因坦承部分行賄犯行，法院考量朱的家人都住在國外，且與沈慶京等人犯意聯絡、行為分擔等疑點有待釐清，因此同意檢察官聲押禁見。

至於李文宗雖否認犯行，但根據檢方所提供事證，有相當程度涉嫌共犯違背職務收賄罪，另有涉嫌挪用民間團體財物的背信等罪嫌，不排除全案有潛在共犯或證人尚未到案，有串證之虞，也同樣遭法院裁定羈押禁見。