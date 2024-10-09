2024黑面琵鷺保育季啟動　尋找黃偉哲任內野放傷癒的18隻黑琵

▲台南市長黃偉哲任內野放傷癒的黑面琵鷺。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

以【黑琵HAPPY、展翅翱翔】為主題的「2024黑面琵鷺保育季」，已經決定在10月20日於七股區正王府前隆重登場，主辦單位台南市農業局與執行單位台南市生態保育學會宣布，今年保育季期間將啟動尋找市長黃偉哲任內野放傷癒的的18隻黑面琵鷺。

其中，第5度發動尋找「T85」黑面琵鷺的行蹤，呼籲大家一起來關心黑面琵鷺的保育成長。

農業局保育科長朱健明表示，市長黃偉哲任內野放傷癒的的18黑面琵鷺，包括2021.2.26在學甲濕地野放編號T85；2021.1.19在安南區四草野生動物保護區野放T95、T97、T98；2021.12.7在七股頂山賞鳥亭野放的N13、N14；2021.12.31在安南區四草野生動物保護區野放N17、N18、N19、N20、N21，2022.12.28.七股頂山賞鳥亭野放的N41~N47等7隻黑琵，其中在學甲濕地野放編號T85已經回來3次，希望今年還會看到牠。

▲台南市長黃偉哲野放的「T85」黑面琵鷺，連續尋獲3年。

朱健明說，市長黃偉哲任內野放傷癒的的18黑面琵鷺，N1在2024年9月16日發現還在鴨綠江、N17在2024年6月間還在韓國棲息，其他16隻研判已經陸續飛來台灣度冬，歡迎大家協尋。

台南市生態保育學會理事長邱仁武說，「T85」是在2020年1月19日於學甲濕地被發現有異狀，經診斷為肉毒桿菌中毒，傷癒後繫上「T85」腳環，2月26日由市長黃偉哲在學甲濕地生態園區野放，共同歡送康復的黑琵回歸大自然，同年12月12日被鳥友胡榮顯在台17嘉義縣布袋鎮好美里附近魚塭發現，而且健康活潑覓食；2021年11月10日上午9時被當年救護牠的黃永豐在台南市北門水晶教堂旁邊的廢棄鹽田發現「T85」的行蹤，2022年在學甲濕地被當年救護牠的志工邱景威發現，2023年沒有發現，2024年第5度尋找「T85」是否健康重返台灣。

今年的黑面琵鷺已經陸續飛抵台南、嘉義地區，農業局保育科長朱健明、台南市生態保育學會理事長邱仁武呼籲愛鳥人士，努力密切注意尋找市長任內野放18隻黑面琵鷺的行蹤，首先發現的鳥友、攝影人士歡迎直接以0928749922連絡，學會擇期請市長頒發獎牌鼓勵。