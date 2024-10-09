　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2024黑面琵鷺保育季啟動　尋找黃偉哲任內野放傷癒的18隻黑琵

▲台南市長黃偉哲任內野放傷癒的黑面琵鷺。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲任內野放傷癒的黑面琵鷺。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

以【黑琵HAPPY、展翅翱翔】為主題的「2024黑面琵鷺保育季」，已經決定在10月20日於七股區正王府前隆重登場，主辦單位台南市農業局與執行單位台南市生態保育學會宣布，今年保育季期間將啟動尋找市長黃偉哲任內野放傷癒的的18隻黑面琵鷺。

其中，第5度發動尋找「T85」黑面琵鷺的行蹤，呼籲大家一起來關心黑面琵鷺的保育成長。

農業局保育科長朱健明表示，市長黃偉哲任內野放傷癒的的18黑面琵鷺，包括2021.2.26在學甲濕地野放編號T85；2021.1.19在安南區四草野生動物保護區野放T95、T97、T98；2021.12.7在七股頂山賞鳥亭野放的N13、N14；2021.12.31在安南區四草野生動物保護區野放N17、N18、N19、N20、N21，2022.12.28.七股頂山賞鳥亭野放的N41~N47等7隻黑琵，其中在學甲濕地野放編號T85已經回來3次，希望今年還會看到牠。

▲台南市長黃偉哲任內野放傷癒的黑面琵鷺。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲野放的「T85」黑面琵鷺，連續尋獲3年。

朱健明說，市長黃偉哲任內野放傷癒的的18黑面琵鷺，N1在2024年9月16日發現還在鴨綠江、N17在2024年6月間還在韓國棲息，其他16隻研判已經陸續飛來台灣度冬，歡迎大家協尋。

▲台南市長黃偉哲任內野放傷癒的黑面琵鷺。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市生態保育學會理事長邱仁武說，「T85」是在2020年1月19日於學甲濕地被發現有異狀，經診斷為肉毒桿菌中毒，傷癒後繫上「T85」腳環，2月26日由市長黃偉哲在學甲濕地生態園區野放，共同歡送康復的黑琵回歸大自然，同年12月12日被鳥友胡榮顯在台17嘉義縣布袋鎮好美里附近魚塭發現，而且健康活潑覓食；2021年11月10日上午9時被當年救護牠的黃永豐在台南市北門水晶教堂旁邊的廢棄鹽田發現「T85」的行蹤，2022年在學甲濕地被當年救護牠的志工邱景威發現，2023年沒有發現，2024年第5度尋找「T85」是否健康重返台灣。

今年的黑面琵鷺已經陸續飛抵台南、嘉義地區，農業局保育科長朱健明、台南市生態保育學會理事長邱仁武呼籲愛鳥人士，努力密切注意尋找市長任內野放18隻黑面琵鷺的行蹤，首先發現的鳥友、攝影人士歡迎直接以0928749922連絡，學會擇期請市長頒發獎牌鼓勵。

ET快訊
27人慘被丟包！他代付196萬元解圍　霸氣醫發聲了
《黑白大廚》呂敬來讚「台灣是美食之國」！嚐1街頭小吃驚：好高
快訊／刑事戰將護美女董座　嗆法官：邏輯有問題
健身教練虐2幼童　全身傷「出血不止」
快訊／央行房貸管制大鬆綁！　排除3條件
沒包禮金偷吃喜酒！新郎新娘抓包　下場慘了
警破門爆乳女超淡定　一旁情侶還在抱抱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2024西螺大橋藝陣文化祭盛況空前！　2天狂吸30萬人朝聖

舊屋拆除　台東縣稅務局：請記得申請註銷房屋稅籍

2024黑面琵鷺保育季啟動　尋找黃偉哲任內野放傷癒的18隻黑琵

台東環保局飲用水水質抽檢　為民眾用水安全把關

台東縣府攜手花蓮慈濟醫院　推動災難醫療救護隊資訊化

2024台灣設計展在台南　以設計襯托台南城市文化美學

網友索30萬「幫忙接洽裝潢」　台東男差點遭詐

竹市銀髮人才服務據點揭牌　青銀共融打造友善樂齡職場

銀髮擂台show 歡慶重陽節　嘉藥攜手社區推動健康老化

重陽節即將來臨　蔡宗豪祭出三大敬老政策讓長者安心

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

輔大馬來西亞女僑生遭撞亡　男友淚：願來世還能在一起

空軍上兵打靶亡...是家中認養獨子　里長陪母認屍：不敢讓阿嬤知道

徐乃麟聞汪建民癌逝哽咽落淚　曾「資助汪媽半年醫療費」：微不足道..

憾汪建民不敵病魔離世　小禎：他活在大家心中

徐乃麟.楊繡惠大和解？邀清再上《衝衝衝》

2024西螺大橋藝陣文化祭盛況空前！　2天狂吸30萬人朝聖

舊屋拆除　台東縣稅務局：請記得申請註銷房屋稅籍

2024黑面琵鷺保育季啟動　尋找黃偉哲任內野放傷癒的18隻黑琵

台東環保局飲用水水質抽檢　為民眾用水安全把關

台東縣府攜手花蓮慈濟醫院　推動災難醫療救護隊資訊化

2024台灣設計展在台南　以設計襯托台南城市文化美學

網友索30萬「幫忙接洽裝潢」　台東男差點遭詐

竹市銀髮人才服務據點揭牌　青銀共融打造友善樂齡職場

銀髮擂台show 歡慶重陽節　嘉藥攜手社區推動健康老化

重陽節即將來臨　蔡宗豪祭出三大敬老政策讓長者安心

親姊妹首度公開上節目！　劉香慈合體最美主播強調「我沒引退」

虐死2歲童！　「6寶媽網紅」正面照曝光

媽牽「65公斤巨大狗保鑣」瞬間變嬌小　霸氣之姿路人羨：太幸福了

淨妍醫美全台首波引進海芙電波　對抗老化保養新法

14家星巴克特色門市！浪漫玻璃屋享受暖陽　還有美軍小木屋宿舍

孕婦懷胎12週「連吃6隻螃蟹」後流產　醫指2原因：要慎吃

第一眼聯想到什麼？日網心測一張圖看出「你有多在意他人想法」

王品9月營收寫期新高　全年展店近30家

台鐵產工爭取加薪萬元「發起環島連署」　喊話陳世凱出面對談

以軍加強攻擊！加薩一家9口被滅門　醫院被逼撤離「如判病患死刑」

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

國慶焰火意外亮點　雲林正妹女警騎士團將執行交通維安

2024國慶焰火！交通攻略一次看　4條接駁全線免費

台南北區32位百歲人瑞齊歡慶重陽

男子停役後欠款165萬元拒繳強制執行管收獲准

破百年魔咒！東港頂頭角抽中扛溫府王爺神轎

啟德機械愛心捐贈南消四大災救援如虎添翼

南投縣表揚金婚、鑽石婚逾千對資深佳偶

快訊／台南中西區新美街民宅傳火警南消迅滅火險釀災

貓隻疑被餵毒台南市動保處邀民眾共同緝兇

台南新化行車糾紛未發生衝撞拒警處理

台南市區大規模毒死浪貓動保處聯手南警緝凶

游顥喊話修國土法、暫緩2年上路

2024慈湖十尚音樂季倒數　三大主題活動迎客

8醫院放流水抗生素超標　蘇俊賓承諾三管齊下

更多熱門

相關新聞

台中鷺鷥林4鯨豚擱淺　2隻送基隆收容擇日野放　

台中鷺鷥林4鯨豚擱淺　2隻送基隆收容擇日野放　

有3隻小虎鯨、1隻瓜頭鯨，昨（8）日集體擱淺台中大安鷺鷥林，救援團隊到場後將2隻小虎鯨送至基隆海之生鯨豚救傷站收容，後續根據健康狀況安排野放；另1隻小虎鯨無生存機會已進行人道處置；另1隻瓜頭鯨，先行放棄救援工作，待天色及海象佳時救援小組將持續追蹤。

黃偉哲籲預立人生最終醫療決策做最好生命安排

黃偉哲籲預立人生最終醫療決策做最好生命安排

全國第45屆華宗盃排球錦標賽學甲熱鬧開打

全國第45屆華宗盃排球錦標賽學甲熱鬧開打

台南安平觀音亭敬老迎重陽黃偉哲親贈禮金祝福

台南安平觀音亭敬老迎重陽黃偉哲親贈禮金祝福

銀髮友善呷出台南味黃偉哲推廣銀髮友善餐廳

銀髮友善呷出台南味黃偉哲推廣銀髮友善餐廳

關鍵字：

黑面琵鷺保育季啟動黃偉哲野放黑琵

讀者迴響

熱門新聞

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！

雙十節只放1天「大家要幹嘛？」答案超驚訝

「最有錢國家」排行出爐！台灣名次跌破眼鏡

獨／楊千霈回應婚變！「的確跟小孩都住台北」

汪建民女友首發聲臨終前跟她求婚　

洪榮宏21歲正妹女兒結婚了！「絕美婚紗照」曝光

陳沂揭「舉牌紅包不到1200去垃圾桶」新娘是網紅！

無法杜絕蟑螂　雙月無預警宣布創始「青島店」即日起關店

汪建民生前最後一場錄影拄枴杖現身　

網紅6寶媽當保母虐死2歲童！監視器曝愛心形象攏系假

小三「美女營養師」挑釁網紅正宮！　鹹濕床照訊息曝光

蔡尚樺球賽穿超辣！

欠2000萬！汪建民病逝付不出喪葬費

情侶忘我熱吻！女方仙氣正臉曝...網驚呼：超羨慕

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面