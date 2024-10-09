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社會 社會焦點 保障人權

快訊／刑事戰將認了財產來源不明　護美女董座嗆法官：邏輯有問題

記者許權毅、鄧木卿／台中報導

前刑事局三線二星高官林明佐貪污洩密案今日下午開準備程序庭，林明佐就8項重罪的「公務人員財產來源不明」進行認罪，坦承戶頭內總計2117萬不法財產，其餘則稱「我一概不認」。林明佐今日開庭乘坐輪椅，腳部大拇指有包紮情況，全程使用文件遮擋臉部，整個人身型消瘦。

▲林明佐。（圖／記者許權毅攝）

▲林明佐涉貪案今日首度開庭，狼狽遮臉出庭。（圖／記者許權毅攝）

今日開庭時，法官傅可晴詢問林明佐是否與徐培菁為同居關係？林明佐回覆是，法官依此追問是否是收受徐培菁所贈送車子？林明佐大聲回覆，只是借用，還嗆法官邏輯有問題，若兩人是同居關係，且是以結婚為前提，車子共用很合理，怎麼會是收受。

法官就此點不斷追問宋重和，林明佐則音量放大稱，「我是借用，我現在就在說明，徐小姐自己也有使用車輛，他的家人也有，借用沒有代價，這跟法官要我確認我跟徐的關係，這第一點跟第二點的邏輯有問題，我們當時就是以結婚為前提交往，車子就是偶爾買東西會借用，跟收受沒有關係，先確認同居沒有錯，但又說我用車是收受？論述有問題。」
 

前刑事局三線二星高官林明佐在任職台中市刑大大隊長期間，涉嫌洩密給博弈集團，還跟九州集團總裁陳政谷稱兄道弟，並與該集團幹部、前電競聯盟董事長徐培菁有地下情。檢方查出林明佐有高達4451萬元不明金流，8月間依貪污、洩密等8重罪將他起訴，全案從7日起開庭，因涉案人數眾多，9日林明佐首次出庭。

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