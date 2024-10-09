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扮「詐團軍師」羈押8月求情奏效　律師鄭鴻威500萬交保

▲▼洗錢組織律師，鄭鴻威。（圖／記者劉昌松攝）

▲律師鄭鴻威涉扮「詐團軍師」、洩露偵查祕密給詐團首腦。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

被控洩露偵查祕密給詐團首腦、涉充當「詐團軍師」的律師鄭鴻威，到案被羈押禁見至今8個多月，昨（8日）被台北地院提訊時請求交保，或准許他和母親、妻子接見通信，法官評議後，今裁准他交保500萬元，限制住居與限制出境、出海10月，交保期間不得接觸同案被告與證人，若無法交保，則從本月（10月）13日起延長羈押禁見2個月。

法官今沒再度提訊鄭鴻威，鄭男親友預定今天下午帶錢到北院辦理交保手續，完成後，法官再開立釋票，讓被關押在台北看守所的鄭男直接從北所釋放。

現年28歲的鄭鴻威從今年（2024年）2月到案被羈押禁見至今，他被控去年（2023年）8月起，趁陪同詐團車手等成員應訊之便，涉將筆錄等偵查祕密洩露給在逃的連姓男子等詐團首腦應對，後因詐團車手在各地落網，在台南執業的鄭男分身乏術，另派案給15名律師同業或學弟妹於外地接手、以相同方式通風報信，每件支付約4萬元酬勞。

晉升詐團「軍師」的鄭鴻威藉由洩密，取得詐團以虛擬貨幣支付報酬，交給會計師好友李昊承協助兌換現金，李男從中抽佣台幣53萬餘元，其餘1216萬餘元匯還給鄭男。檢方今年5月起訴鄭男等16名律師、李男及鄭男助理林佳毅涉犯洩密、《組織犯罪防制條例》與洗錢等罪嫌。

鄭鴻威本次羈押將在本月（10月）13日到期，昨被法官提訊，仍僅坦承跟律師學妹楊雅涵共犯3件洩密案，其餘洩密等犯行均不認罪。辯護律師主張檢方舉證不足，無從顯示鄭男犯罪嫌疑重大，鄭也無勾串、逃亡等羈押理由、延押並無意義，請求准許鄭男交保，願附加限制住居與限制出境、出海，定時報到甚至電子腳鐐監控等防逃措施。

法官昨於庭訊中，翻卷證問鄭鴻威為何被連姓主嫌問「能搞不？」時、回答「搞啊！」一語，鄭聲稱時間太久、沒確切印象，似乎是連男向他索取偵查筆錄，他問對方要做什麼，對方沒明說，他順口「單純附和」而已。

法官又問鄭鴻威為何跟李昊承說「有機會一起來做詐騙」，鄭男篤定表示「一定是玩笑話」，他跟李男聊到「黑錢」、「保值的東西」等語，是李男把想買的東西告訴他。

法官不置可否，對鄭鴻威說「不記得沒關係、不勉強」，鄭男請求法官「讓我交保」，若要延押，請考量他已被羈押快9個月，允許他可跟母親、妻子接見通信。法官諭知合議庭評議後裁定，讓鄭男還押等候，今隨即裁准附加條件的交保。

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