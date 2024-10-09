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打臉渣醫稱外遇是10年前　親友秀2021對話證亡妻斥小三

黎雨青元配的親友再秀對話紀錄，證明黎外遇多年，小三陳嫚羚更曾到黎的診間拍業配。（圖／讀者提供）

▲黎雨青元配的親友再秀對話紀錄，證明黎外遇多年，小三陳嫚羚更曾到黎的診間拍業配。（圖／讀者提供）

圖文／CTWANT

員榮醫院國際醫療主任、醫學美容中心主任黎雨青，遭報外遇營養師陳嫚羚長達10年，而蕭姓元配則在長期精神壓力下，9月因腦溢血猝逝，黎雨青9日接受電訪，稱外遇是10年前的事情，且當時已獲原諒，蕭姓元配親友則對此說法無法接受，再拿出對話紀錄證明黎、陳的婚外情持續至今，蕭女更稱陳「不離不棄就是要跟著我老公」。

記者調查，陳嫚羚原是藥廠業務，2014年認識黎雨青後展開長達11年的婚外情，陳嫚羚後考上營養師，化身成「氧氣女神」頻上節目，代言更是接到手軟，還多次傳訊息挑釁元配，蕭女承受長期精神壓力，最終於9月猝逝。

消息經本刊曝光後引發熱烈討論，黎雨青接受電訪稱外遇已是10年前的事情，當時已向妻子承諾並道歉，有妥善處理婚姻出軌一事，現在與陳女則只是工作上的短暫聯繫。

蕭女親友則再拿出證據黎、陳的婚外情是從10年前持續至今，陳嫚羚2021年9月還到黎雨青位於烏日的診所拍淨水器業配，侵門踏戶的舉動也讓蕭女氣憤不已，害她「一時飆血壓」。

而名醫江坤俊7月被爆出偷吃護理師，蕭女與親友聊天時也談到此事，稱這段畸戀維持11年讓她十分無語，且小三已36歲，「不離不棄就是要跟著我老公」，更提到陳嫚羚約6年前曾大鬧數回，近5年才沒有太大動作，只希望「別妨礙我就好」。

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