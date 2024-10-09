「AI教父」獲諾貝爾物理獎！他畢業當過木匠　家族全是超狂學霸

▲ 加拿大科學家辛頓。（圖／達志／美聯社，下同）

圖文／CTWANT

2024諾貝爾物理獎8日公布，有「AI教父」之稱的英裔加拿大科學家辛頓（Geoffrey E. Hinton）和物理學家霍普菲爾德（John J. Hopfield）獲獎，而辛頓出身學者家族，在童年承受極大壓力，大學畢業後還當過木匠。

綜合外媒報導，76歲辛頓在得知自己獲獎時直呼太意外，他人在美國加州某廉價旅館進行記者會連線。辛頓表示，旅館的網路、電話品質都不穩，他原本要去做磁振造影，現在要取消了。

辛頓說，人工神經網路的進展如工業革命，機器學習（Machine Learning）的智力會高過人類，產生巨大影響，像他常用Chat GPT 4，不過他不會完全相信它，因為有時會造成幻覺，未來人工智慧可能導致危機，因為人沒有處理比自己更聰明事物的經驗。

▲ 辛頓跟物理學家霍普菲爾德共享諾貝爾物理獎。

辛頓是認知心理學家兼電腦科學家，在反向傳播演算法、玻爾茲曼機器（Boltzmann machine）、分散式表徵（distributed representation）等領域，都有新穎發現，而他也是《大英百科全書》的人物之一。

1947年生的辛頓，在英國布里斯托長大，他出生學者家族，外高祖父母是邏輯學者跟數學家，他們研究的「布爾邏輯」（Boolean logic）也為往後的現代電腦運算鋪路；辛頓的高祖父是19世紀名醫，曾祖父也是數學家，曾祖叔公更發明現今公園常見的攀爬架（jungle gym）。

不僅如此，辛頓的爸爸霍華辛頓（Howard Everest Hinton）也是昆蟲學家，辛頓坦言，他從小感受龐大「學術」壓力，知道不能辜負家族榮耀。辛頓在劍橋大學讀了生理學、哲學、物理學，1970年拿到實驗心理學學位，畢業後一度當過木匠，之後又繼續攻讀愛丁堡大學人工智慧博士。

辛頓2012年跟門生開發8層神經網路AlexNet也成立公司DDNresearch，2013年被谷歌（Google）收購，辛頓也當了谷歌副總裁，從此聲名大噪。不過正當2023年AI正熱時，辛頓決定辭職，因為他擔心AI的威脅，辭職前有記者問他，「人工智慧有多大可能消滅人類？」辛頓回，這不是無法想像。而他多次輕描淡寫的言論，也成為AI末日論代表人物之一。

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