貓屍遍地！台南「數十隻毛孩」集體慘死　小奶貓也遭毒殺

▲台南驚傳連續毒貓案，市議員盧崑福8日在市議會質詢，要求動保處緝凶，依《動物保護法》嚴懲行為人。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台南市中西區協和公園附近驚傳毒貓案，不明人士在當地投放摻有毒藥的貓食，周邊活動的數十隻浪貓被集體毒死，連還在喝奶的小奶貓都不能倖免，動保處8日凌晨接獲通報，目前在釐清案件真相，市議員盧崑福則要求動保處緝凶，依《動物保護法》嚴懲行為人。

據了解，此案受害貓包括中西區協和公園、靠近兌悅門區域及民族路巷弄內，當地可說是「貓屍遍地」，貓咪口吐鮮血或白沫身亡，更在附近找到疑似摻毒的貓飼料。

盧崑福說，放毒者有意毒死鄰近所有浪貓，有阿公已經撿拾了15隻貓咪遺體，也有民眾為7隻貓收屍，連還在喝奶的小貓都不能倖免於難，要求動保處盡速緝凶。

動保處長周志勳表示，放毒者已明顯違反動保法，動保處7日晚間接獲多位民眾通報前往現場處理，將詢問當地住戶並調閱私人監視器，與警方配合追查行為人。

但由於貓隻屍體已被清理完畢，難以判斷是否因毒物致死，動保處則請相關人員日後接獲類似案件時，先將貓隻屍體送回動保之家冰存，以利後續進行毒物檢測。

動保處強調，根據《動物保護法》規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。若經調查確認有違法行為，依該法最高可處2年以下有期徒刑或拘役，並併科20萬至200萬元不等的罰金。

延伸閱讀

▸ 台南青山漁港驚見「4隻小虎鯨」擱淺！海巡即刻救援 1隻送成大治療

▸ 泰國清邁「山洪暴發」百頭大象撤離 失明大象慘被洪水沖走溺斃

▸ 搜救犬演練救溺水者 一看是熟人竟「咬救生圈」扭頭游走