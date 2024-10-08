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大陸 大陸焦點 特派現場

「阿姨我不想努力了！」小鮮肉娶大20歲房東：因為愛，所以愛

大陸廣東深圳一名20多歲的小鮮肉，娶了大自己20歲的房東阿姨。（圖／翻攝自微博）

▲大陸廣東深圳一名20多歲的小鮮肉，娶了大自己20歲的房東阿姨。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

「阿姨我不想努力了！」常聽到年輕人開玩笑說想藉著與有錢的年長阿姨交往，讓自己少奮鬥幾年，因為年紀大的女性時間積累財富，與剛出社會沒多久的年輕人相比，財力較為雄厚，也比較會過生活，如今真實一幕真實上演。大陸廣東深圳一名20多歲的小鮮肉，娶了大自己20歲的房東阿姨，強調2人純屬愛情。

綜合陸媒報導，男子前幾年南下深圳，懷揣夢想，也想通過自身努力獲得成功、當上老闆，然而現實很殘酷，最後他並沒有成功，差一點連房租都付不起，還好女房東很和善，同意放寬期限。男子非常善解人意，加上房東本身已離婚，有些事需要男性出面，就會找對方幫忙，時間長了也覺得這位年輕人不錯，但沒有其他想法。

不過，男方在陌生的城市感受到溫暖，於是開始追求善待自己的女房東，儘管對方比他年長20多歲，他也完全不在乎，認為在愛情的世界裡，年齡不是問題。一開始女房東拒絕，畢竟男方的年紀和兒子差不多，加上在意外界目光，所以並不願意，然而在小鮮肉的溫情攻勢下，最後還是淪陷，開始了這段母子戀。

經過一段時間交往，2人決定領證結婚，小鮮肉從一個事業無成的魯蛇，搖身一變成了包租公。面對外界的質疑，男方強調，雙方間的關係純屬愛情，和財富無關，他愛自己的妻子，和對方是不是富婆完全沒有關係，「純粹是因為愛，所以愛！」

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