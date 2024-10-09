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祖國論遭國台辦轟「新兩國論」　謝龍介緩頰：應正面看待

記者崔至雲／台北報導

總統賴清德日前在國慶晚會的「祖國論」言論，遭大陸國台辦批評是偷渡「新兩國論」。對此，國民黨立委謝龍介今（9日）受訪時表示，大陸這邊也不要有太過強烈反應，賴清德願意回到中華民國，把兩岸、中華民國和中華人民共和國拉得更近，基本上「我們要正面看待」。

▲▼謝龍介 質詢 立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲謝龍介。（圖／記者屠惠剛攝）

賴清德5日出席國慶晚會拋出「祖國論」，指出就年紀來說，中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國，引發兩岸爭議。國台辦8日發聲，「無論賴清德拋出什麼樣的『歷史悖論』、『台獨怪談』，都改變不了兩岸同一個中國的客觀事實，扼殺不了台灣同胞的祖國意識」。

謝龍介認為，大陸不要有太過強烈反應，賴清德願意回到中華民國，兩岸拉更近，要正面看待。賴主張台灣獨立，大家罵；賴說「中華民國台灣」，大家也罵；賴願意提出中華民國，甚至提出祖國論，情感上都拉近，就先觀察，不要再罵。

謝龍介表示，當家很難為，持家才知米鹽貴，讓賴總統做看看，明天大家期待，明天國慶講話是否願意繼續修補，把兩岸和平大拼圖拼更完整。

謝龍介也呼籲，只有和平才是正辦，兵戎相見，看到中東、俄烏情勢，沒有一個家庭可以承擔戰火連天，「我很感動，我對於清德兄，願意講出中華民國，回到中華民國這個家庭，我個人樂觀看待。」 

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