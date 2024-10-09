賴清德盼551億治水預算盡速審議　「讓地方政府有經費順利推動工程」

▲總統賴清德。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（9日）召開第二十一屆第九次中常會，針對中央政府總預算遭卡關，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德會中提到，面對氣候變遷的挑戰，需要地方和中央攜手合作，政府在明年度的中央政府總預算，將整體治水預算提高到551億元，保護國人生命財產安全，是朝野政黨共同的目標，希望治水預算能夠盡速審議，讓地方政府盡快得到經費，讓治水工程順利推動。

據轉述，賴清德致詞時表示，上週「山陀兒」颱風從高雄登陸，在外圍環流及東北風輻合效應的影響，對高屏以及東北部地區，帶來強大的豪雨，也造成了災情。要感謝第一線工作人員的協助，進行搶修和災後復原的工作，讓民眾的生活可以陸續恢復正常。

賴清德指出，面對氣候變遷的挑戰，需要地方和中央攜手合作，政府在明年度的中央政府總預算，將整體治水預算提高到551億元，比今年度增加超過百分之40。

賴清德強調，中央會以跨部會合作的方式，和各縣市政府同心協力，根據不同水系、河川的特徵，制定治水計畫，進行系統性的治水，防範瞬間雨量超過保護標準造成的災害。

賴清德直言，保護國人生命財產安全，是朝野政黨共同的目標，希望治水預算能夠盡速審議，讓地方政府盡快得到經費，讓治水工程順利推動。

會中，賴清德也提到，這週五也是重陽節，政府將推動「長照3.0」，透過增加服務據點和內容等政策，來提供長輩更好的照顧，也預祝所有長輩平安健康，重陽節快樂，「我也請各地方黨部，能夠對民進黨的高齡黨員給予關懷、問候。」