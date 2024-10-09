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重陽節即將來臨　蔡宗豪祭出三大敬老政策讓長者安心

▲國民黨台南市議員蔡宗豪重視長者，祭出三大敬老政策讓長者安心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國民黨台南市議員蔡宗豪重視長者，祭出三大敬老政策讓長者安心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國民黨台南市議員蔡宗豪，於第四屆第四次定期會中，針對長者福利質詢及提案，爭取免費骨質疏鬆檢測，並提案提高重陽敬老金至1500元、擴大敬老愛心卡使用範圍，盼台南市政府重視並敬愛長者，衛生局承諾，2025年度起將骨質疏鬆篩檢列為常態性健康檢測項目，補助每年度免費篩檢。

重陽節即將來臨，敬老尊賢為中華文化的美德，隨著社會高齡化問題日益顯著，尤其台南市邁入超高齡化社會，重陽節成了關注長者福利的重要時刻。蔡宗豪指出，獨居長者的健康非常需要關懷，尤其是台南市獨居長者已由2021年的1658人，2024年已增長到2851人，若長者未發現患有骨質疏鬆極有可能摔倒即失能，於質詢中呼籲衛生局須重視預防勝於治療。

衛生局表示，骨質疏鬆對於老人是相當重要的項目，一定要積極檢測，今年試辦階段經費為企業贊助，若之後未與企業配合篩檢，仍會編列預算執行。

▲國民黨台南市議員蔡宗豪重視長者，祭出三大敬老政策讓長者安心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡宗豪認為，台南敬老愛心卡雖標榜搭乘公車不限次數免費，看似優惠實則不便。許多鄉親反應，在台南搭乘公車的人數不多，大部分的長者會選擇機車及腳踏車來代步，行動不便的長者則需搭乘計程車。因此提案建議市府擴大市府敬老卡的使用範圍，納入ubike及計程車讓選擇更多元，期待敬老卡成為真正能符合長者需求的服務。

蔡宗豪表示，台南的重陽敬老金為六都最低，而台南的老年人口比例卻高居第三。對於長者來說，重陽敬老金是一份心意，也是一份尊重，提案爭取重陽敬老金提高至1500元的初衷，是希望市府建設台南的同時，能重視長者福利。

▲國民黨台南市議員蔡宗豪重視長者，祭出三大敬老政策讓長者安心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡宗豪說，「家有一老如有一寶」，文化傳承和現代生活的結合，使得重陽節在今日更具時代意義。它不僅是一個敬老的節日，也是一個提醒我們珍惜親情與健康的日子，為所有的長者們送上最真摯的祝福。

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