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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

贊同賴清德「祖國論」　朱立倫強調：身為炎黃子孫不可忘記祖籍

▲朱立倫主持國民黨中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲朱立倫主持國民黨中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德日前在國慶晚會致詞上提及，就年紀來說，中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的「祖國」，引發討論。國民黨主席朱立倫今（9日）主持中常會時針對賴清德的「祖國論」強調，毫無疑問的，祖國只有中華民國，但每一位台灣人也都要記得，「我們也是炎黃子孫，永遠不會忘記我們的祖籍。」

朱立倫指出，明天就是中華民國113年國慶，國父孫中山在113年前領導革命創建民主自由的中華民國，而今天在台灣的每一位國民都是中華民國國民，我們國家叫做中華民國，這是無庸置疑的，祖國也只有中華民國。

朱立倫說，在台灣的每一位都是台灣人，但每一位台灣人也都要記得，我們也是炎黃子孫，常自稱是漢人、華人、中國人，當提到祖籍時，我們會說自己是台灣人、福建人、廣東人、上海人、成都人等等，這是表示永遠也不會忘記祖籍。

朱立倫強調，祖國當然是中華民國，但不要忘了祖先跟祖籍，「在台灣可以大聲說祖籍是哪，因為我們是民主自由的中華民國，也是團結的台灣，大家要秉持這樣的立場團結在一起，共同慶賀中華民國113年國慶。」

朱立倫也預告明天早上7點，國民黨中央黨部會舉辦升旗典禮，歡迎每一位黨內同志、年輕人也一起參加。下星期二晚上，國民黨則會在晶華酒店舉辦國慶酒會，針對國際貴賓、海外媒體、僑胞、台商共同舉辦，誠心歡迎所有黨公職同志跟民意代表共同參與，跟這些國際貴賓一同慶賀中華民國生日快樂。
 

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