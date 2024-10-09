以色列連續斬首行動！　納坦雅胡：擊斃真主黨領袖2名繼任者

▲以色列轟炸貝魯特南郊。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）8日表示，以色列的空襲已擊斃兩名接任真主黨已故領袖的繼任者，隨著以色列加大地面攻勢，第四個陸軍師已部署至南黎巴嫩。

納坦雅胡在他的辦公室發布的影片中提到，以色列已大幅削弱了真主黨的戰力。他表示，「我們消滅了數千名恐怖分子，包括納斯拉勒（Hassan Nasrallah）本人，還有他的繼任者，以及繼任者的繼任者。」然而，納坦雅胡並未具體說明後兩者的姓名。

以色列國防部長尤葛朗特（Yoav Gallant）則補充，預計接替納斯拉勒的薩法丁（Hashem Safieddine）「可能已被消滅」。不過，納坦雅胡所指的「繼任者的繼任者」目前尚不清楚具體是誰。

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）後來表示，以色列掌握的情報顯示，薩法丁在上周空襲時身處真主黨的情報總部。目前正檢查其狀況，當有確認消息時，將向公眾公布。自那次空襲以來，薩法丁尚未公開發聲。

納坦雅胡強調：「今日的真主黨比過去多年來都要虛弱。」以色列軍方表示，過去24小時內，以色列對南黎巴嫩的真主黨地下設施進行了猛烈空襲，造成至少50名戰士喪生，包括6名指揮官和地方官員。這場衝突已進一步升級，並波及黎巴嫩全境。