巴貝多籍貨輪擱淺蘭嶼...船上儲存324噸油品　急設3道攔油索

▲啟動預防應變作為維護海洋。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

颱風山陀兒襲台除為東部帶來強風豪雨外，10月1日更造成巴貝多籍BLUE LAGOON貨輪擱淺於蘭嶼龍門港東南側，所幸船上油槽未破損洩漏，台東縣環境保護局第一時間即與蘭嶼鄉公所取得聯繫，啟動海洋污染應變作為，另配合海洋委員會海洋保育署指示，將攔油索、吸油棉索、聚丙烯附油球、防護衣及高壓清洗機等除污應變資材設備整備完成，並於10月4日天候好轉即運至蘭嶼投入海洋污染緊急應變，預防可能的海洋油污染風險。

台東縣政府表示，為爭取除污時效以降低油污染風險，台東縣政府除積極參與交通部航港局所召開應變小組會議，另請蘭嶼公所持續調度蘭嶼當地防污資材與人力投入應變與監控，後續海上污染防治作業，將優先抽除貨輪船上殘油，待殘油抽除後再進行貨品及船體的移除作業。

台東縣環境保護局指出，目前船上儲放低硫燃料油229噸、柴油25噸及潤滑油70.5噸，共計324.5噸，若未妥善抽除將造成嚴重海洋生態危害，環保局為預防油污洩漏風險，在山陀兒颱風侵台期間，前往蘭嶼交通未開放前，即配合海洋保育署指示完成資材整備，並於10月4日前往蘭嶼交通開放時將攔油索、吸油棉索、聚丙烯附油球、防護衣及高壓清洗機等油污染應變資材運往蘭嶼龍門港，使現場海事工程應變團隊能迅速完成預防性的圍堵作業，目前貨輪周邊已完成3道攔油索的鋪設，並於龍門港及開元港也備妥攔油索及吸油棉索，預防油污進入港區造成蘭嶼船班交通受阻。

環保局補充說明，截至今(8)日中午為止，海事工程團隊已持續抽出低硫燃料油約40噸、潤滑油約5噸，環保局除持續配合資材調度任務外，也積極配合海洋保育署進行海洋水質監測採樣，以瞭解蘭嶼鄉的生態環境受影響情況，環保局也提醒民眾若發現岸際不明油污，可撥打台東環保局電話(089)221999或縣民服務專線1999等進行通報。