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重陽節體驗當一天老人日常　國小生老直呼很累

▲重陽節體驗當一天老人日常。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲重陽節體驗當一天老人日常。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

隨著國人的壽命延長，我國老年人口快速成長呈現出「高齡化社會」。台東縣議員陳宏宗特地在「重陽節」前夕號召地方醫院長照居家照護員、公益社團等單位前進國小校園舉辦長者體驗活動，利用高齡體驗裝備來讓小朋友穿著並嘗試活動，模擬阿公、阿嬤的日常各種情形，希望能從小建立起同理心以營造出友善高齡的氛圍。

台東縣65歲老年人口數和縱谷地區的老人比例幾乎都是佔其總人數的兩成左右，在面臨社會的「高齡化」持續攀升，而現代父母又生得少所呈現出的「少子化」；如何能夠建立長幼友善的社會環境，陳宏宗、救國團臺東縣團委會、關山鎮救國團、關山國際同濟會、關山慈濟醫院選在重陽節前夕來到關山國小舉辦活動。

小朋友實際體驗包括老眼昏花、手腳行動不便和彎腰駝背等老化行為。活動後小朋友分享體驗與陪伴的心得，表示有機會遇到長輩在需要時會立即給予幫助，分享後還獲得同濟會贈送的背包。

關山慈濟醫院長照室主任古花妹表示，高齡人口增加造成勞動力下降、社會安全、照顧人力不足、醫療資源匱乏等問題。長輩及身心障礙人士常常被日常生活所困擾，包括如視力模糊、聽不清楚、彎腰駝背、手掌觸覺異常、四肢酸麻無力等，外界往往因無法理解感同身受遭來異樣看待，因此規劃體驗課程期盼培養小朋友的同理心；倘若未來遇到有長輩在需要幫助的情況下，小朋友或許能夠適時伸出援手幫忙。

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