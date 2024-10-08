台東火車站周邊機車違停亂象多　警10月起強力執法

▲亂停車傷荷包繳違規罰鍰費。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東火車站周邊皆設有機車停車場，但部分機車騎士貪圖方便，違規將機車停放在人行道或公園草坪上，更有民眾直接停放在出入口之紅線上，嚴重影響火車站停車秩序。

經警察局統計113年1至9月份取締台東火車站周邊人行道違規停車計627件，警察局持續規劃加強取締臺東火車站違規停車，徹底解決停車亂象，強化台東火車站整體周邊道路交通整潔，共同提升道路交通安全環境，另外縣府近年也已經將機車停車場從原有600格增加至900格，收費一天僅10元，相對便宜，也有足夠量能供大家停放。

台東縣警局交通隊長劉正達表示，台東火車站前一直是交通執法之重點路段，更發現車輛隨意停放在人行道上，導致行人通行困難，嚴重影響行人用路安全，甚至出現交通安全之疑慮，10月份起將強力交通執法，請民眾依劃設之標線、車種、位置停車，並善用周邊收費停車場，以免遭受舉發或拖吊，造成自己之不便，違規停車除了會受到新台幤600元至1200元罰鍰外，汽、機車被拖吊的話甚至還會有拖吊費用和車輛保管費用，不要因為省小錢而花大錢，將車輛停放於安全及適當的位置，共同維護火車站前交通秩序。