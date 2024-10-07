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台東離奇死亡車禍　死者7天前才因竊盗被聲押未准

▲事故現場散落大量女性衣物。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲事故現場散落大量女性衣物。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣台11線6日深夜10時許發生一起離奇死亡車禍，57歲的鄒姓男子步行行經該處，與另名28歲的王姓機車騎士發生碰撞，隨後王男昏迷倒地遭後方自小客車輾壓致死，經了解鄒男是一名慣竊，9月30日才又因竊盗被檢方聲押但未獲准，法官裁定限制住居，未料卻因沒遵守「趴趴走」慘死街頭。

警方指出，台11線156K處6日深夜10時50分許傳出嚴重事故，趕抵現場時，發現57歲的鄒男已經明顯死亡，地上還散落鄒男所攜帶的大量女性衣物，包括數件蕾絲內衣，且還有望遠鏡等物。

據了解，領有輕度智能障礙手冊的鄒姓男子來自花蓮縣富里鄉，從民國95年起在花蓮與台東兩地頻繁犯案，偷竊的東西從機車、錢包、撲滿、米酒到各式女性內衣褲都是他下手對象，每次都只被判刑數月不等，是地方上頭痛人物。

鄒姓男子曾因偷竊女性內衣褲遭到警方逮捕，警方在派出內攤開他所偷竊的內衣褲，不只潮濕脫線，整間派出所也傳出陣陣異味，連警方都皺起眉頭，贓物也無人願意認領。先前還因為頻頻犯罪遭逮，有精舍師父不忍心，到派出所探望他，希望他能改邪歸正剃度出家。

鄒男在7天前才被檢方以反覆實施犯罪之虞，向台東地院聲請羈押，但法院未獲准，法官裁定限制住居，限制住居者除了要定時向警察機關報到，晚間也須在指定處所就寢，鄒男卻四處「趴趴走」斷送了寶貴性命。

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