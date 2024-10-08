發錢了！慶賀重陽節　台南市今發放重陽敬老金36萬多人受惠

▲九九重陽即將到來，台南市政府為表達對長者的關懷與尊敬，於8日發放重陽敬老金，全市計有36萬2854名長者受益。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

九九重陽即將到來，台南市政府為表達對長者的關懷與尊敬，於8日發放重陽敬老金1000元，只要設籍台南市年滿65歲以及55歲以上的原住民長者都可領到；今年台南市百歲以上人瑞共計340位，黃偉哲市長特別準備1萬元敬老金及賀禮給予祝賀，全市計有36萬2854名長者受益。

市長黃偉哲表示，為了讓每位長輩都能安心、安全且便利的領到重陽敬老金，敬老金主要採匯款入帳方式致贈。考量長輩領取重陽禮金的便利性以及尊重長輩的意願，可自由選擇匯款帳戶，由市府財政稅務局辦理匯撥，並協調15家金融機構免收匯款手續費；另針對無法匯款之長輩，將由戶籍所在地區公所里幹事協助親送或通知領取，表達對長輩的敬意和祝福。

台南市社會局指出，今)年台南市重陽敬老金致贈條件為於民國58年10月11日前出生之55歲至64歲原住民長者、於民國48年10月11日前出生之65歲至99歲以上長者、於民國13年12月31日前出生之百歲以上人瑞；並於6月30日前設籍在台南市且9月11日前未遷出仍健在之長者，皆是符合致贈的對象。

社會局貼心提醒長輩，為避免不肖人士假借領取重陽敬老名義進行詐騙，請長輩千萬不要任意提供個人的身分證及印章給陌生人代領重陽禮金；另外提醒若有無法匯款之長輩，另請各區公所通知或親送領取。若有任何敬老禮金領取問題一定要馬上聯繫戶籍所在地區公所或洽台南市政府社會局老人褔利科專線2982617或2991111轉6538查證。