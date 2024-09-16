南投家扶55周年　12／1辦理冬暖慈幼園遊會廣邀各界熱情參與贊助

▲南投家扶冬暖慈幼園遊會邀請各界熱情參與贊助。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投家扶中心今年邁入55周年，將於12月1日在中興新村大會堂舉辦一年一度的「童樂家扶，環繞幸福」冬暖慈幼園遊會，除邀請南投地區的民眾及受助家庭親子們齊聚同樂，也邀請各界熱情參與贊助做公益。

南投家扶指出，55年來走過開創的篳路藍縷，一路推動大南投地區的兒少扶幼工作，努力深耕扶幼濟貧，並深入各鄉鎮市發掘需要的弱勢兒少家庭，也感謝社會大眾一路的支持，手牽手給予大南投溫暖的力量。

南投家扶表示，每年都在12月初舉辦的冬暖慈幼園遊會，今年將呈現豐富多彩的攤位：包括美味的在地特色小吃、清爽的解渴飲品、富有童趣的古早童玩、實用的文具及生活百貨用品等，讓民眾可盡情體驗與選購，還邀請各方優秀團體及家扶兒少展現才藝和精彩表演，增添活動的趣味與氛圍。

南投家扶中心主任李雅婷表示，誠摯邀請社會善心人士、團體、企業一同響應，以實際行動，支持經濟弱勢家庭，歡迎共同來擔任活動「主辦單位」或「協辦單位」，以及透過「經費支持」、「親自設攤」等方式挹注愛心，意者請聯繫林靜宜或蔡美瑤社工，電話049-2222080。