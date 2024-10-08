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挺過921地震！敦和宮「世界最大銅鑄財神爺」重修安座開光

▲高162台尺、重60噸的草屯鎮敦和宮財神爺神尊，7日重修安座開光。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲高162台尺、重60噸的草屯鎮敦和宮財神爺神尊，7日重修安座開光。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

已有300年歷史的草屯鎮敦和宮財神廟，擁有號稱全世界最大的銅鑄財神爺趙天君神尊，廟方今年進行全面整修，重新拋光打理門面並換新襖，祈願吸引更多信眾進香參拜，庇佑地方也帶動地方繁榮。

敦和宮於7日舉行「甲辰年重修開光祈安入火安龍大典」，主委賴怡伶率敦和宮全體委員、執事主祭，南投縣長許淑華率縣府民政處長林琦瑜參加團拜，縣議員唐曉棻、簡峻庭、簡賜勝、李洲忠，草屯鎮公所主秘朱鴻森、代表會主席陳文忠等代表，草屯鎮農會理事長林昆熠等地方士紳也都到場，共同見證法師搭乘吊車升空，為重修後嶄新金亮的趙天君財神爺神尊開光。

▲高162台尺、重60噸的草屯鎮敦和宮財神爺神尊，7日重修安座開光。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，敦和宮主祀的財神爺趙天君神威顯赫，一直是地方的信仰中心；該宮於民國84年新建動土、87年底新宮入火安座，銅鑄趙天君神像座落宮殿7樓頂、高162台尺且重達60公噸、左右手分持金鐧與金珠足踏神虎，威風凜凜，成為遠近馳名的新地標。

▲高162台尺、重60噸的草屯鎮敦和宮財神爺神尊，7日重修安座開光。（圖／南投縣政府提供）

▲高162台尺、重60噸的草屯鎮敦和宮財神爺神尊，7日重修安座開光。（圖／南投縣政府提供）

賴怡伶回顧，於87年底舉行新宮入火安座大典後，隔年88年就發生921大地震，中部地區災情相當慘重，當時正值銅鑄神像施工緊要關頭，已將部分銅製品及一台吊車，用超大型的吊車吊上敦和宮7樓頂，所幸新建宮殿大樓結構及施工按部就班、絕無偷工減料，因此未發生損失，至今年已有29年之久；經第14屆管理委員會倡議全面整修，工程自今年1月動工，如今終於安座開光，圓滿功成。

許淑華說，廟方除為趙天君財神爺神尊重新整修，同時將廟內公廁等公共設施重新整建，讓該宮環境煥然一新，也祈求敦和宮五路財神爺暨諸聖神仙佛神威顯赫護佑善信大德，感謝有緣大德共襄盛舉，讓重建工程順利完工。

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