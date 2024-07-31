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草屯投14線拓寬工程動土　中央地方合砸逾6億拚提升交通觀光品質

▲草屯鎮投14線拓寬工程動土。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲草屯鎮投14線拓寬工程動土。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為促進地方觀光發展，積極辦理草屯投14線拓寬道路計畫，並於今天正式動土；縣政府指出，工程投入超過6億元經費，預計115年3月底完工，屆時將能分擔台14線交通流量，提升觀光及產業運輸效率，促進草屯鎮發展。

縣長許淑華與公路局中區養護工程分局長謝俊雄、草屯鎮長簡景賢及多位縣議員、在地民意代表等，今天上午一同出席拓寬工程動土典禮；首先由縣府工務處土木工程科長陳金洲以簡報介紹拓寬改善工程計畫，隨後進行上香祈福及金鏟動土儀式。

▲草屯鎮投14線拓寬工程動土，中寮鄉投17線瓶頸路段也可望改善。（圖／南投縣政府提供）

▲草屯鎮投14線拓寬工程動土，中寮鄉投17線瓶頸路段也可望改善。（圖／南投縣政府提供）

縣府說明，投14線1K+180至6K+482拓寬工程總長5.302公里，道路有效寬度10公尺，工程總經費6億957萬元，包含工程費2億9057萬元、用地及地上物補償費3億1900萬元；其中交通部公路局補助3億3321萬元，縣府自籌2億7636萬元，施工期為600日曆天，預計後年完工。

許淑華指出，草屯鎮富寮里、坪頂里許多傳統道路較為狹小，投14線是當地居民出入、連結草屯鎮及國姓鄉的重要道路，拓寬工程尤為重要，感謝交通部公路局補助3億3千多萬元，協助改善交通瓶頸狀況；另近年縣府積極規劃氦氣球公園，連結其他景點打造草屯觀光路線，投14線拓寬後，也能疏緩台14線交通量，讓在地鄉親、學生出入更加安全，提供更完善的交通。

▲草屯鎮投14線拓寬工程動土，中寮鄉投17線瓶頸路段也可望改善。（圖／南投縣政府提供）

▲草屯鎮投14線拓寬工程動土，中寮鄉投17線瓶頸路段也可望改善。（圖／南投縣政府提供）

簡景賢說，投14線貫穿富寮里、坪頂里，也能連接到中寮鄉，鄰近區域有台灣工藝研究發展中心、九九峰鳥園、將軍古道、鳥嘴潭水庫及未來將設立的九九峰氦氣球樂園等景點，感謝許淑華、立委馬文君的積極爭取以及中央的協助，期待拓寬後能活絡草屯觀光產業。

許淑華下午也前往中寮爽文消防隊，聽取投17線瓶頸路段改善工程評估簡報，包括中寮鄉長廖宜賢、縣議員唐曉棻、代表會主席蔡昭智，爽文村長廖文權等地方人士都到場關心；針對規劃經費2.3億的截彎取直並架設二座橋梁，以及經費4000萬元的直接拓寬為10米道路兩可行方案，廖宜賢和在場代表都表示較傾向截彎取直方案，可一勞永逸解決問題，許淑華也正面回應，將遵照地方需求，把截彎取直納入規劃，未來工程推動如需負擔配合款，則希望鄉民代表會支持。

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