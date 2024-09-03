草屯、竹山親子公園最快10月開放　許淑華籲：驗收前先忍忍

▲草屯鎮親子公園空拍。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣持續廣興親子公園，繼名間鄉親子生態公園博得好評後，竹山鎮「竹夢親子共融公園」、草屯親子共融遊憩運動公園也正辦理驗收，及工程收尾工作；南投縣長許淑華表示，如果作業順利，這二處親子公園最快10月就可開放。

2鎮新設的親子公園各具特色：竹山「竹夢親子共融公園」由第一公墓遷葬後改建，營造以竹子為造型意象的「竹筍雙塔」遊具，成為公園地標，主設施包括溜滑梯、大型攀爬網、「沙坑遊戲區」沙坑，「鞦韆遊戲區」也有造型不同的鞦韆。

▲竹山親子公園的地標「竹筍雙塔」。（圖／南投縣政府提供）

草屯親子共融公園則位於草屯鎮立游泳池後方，已取名為「草屯酷比親子運動公園」，並以運動遊憩為設計主題，高達3層樓貨櫃疊疊樂遊戲主塔，不但色彩繽紛，也極具挑戰性，讓人眼睛為之一亮，並涵蓋共融兒童遊戲場、滑輪賽道區、成人體健區及旋轉搖擺區等，

許淑華指出，鄉親都希望在自己的鄉鎮能有大型運動公園，縣府回應縣民期待，在名間推出親子生態公園，隨後在草屯及竹山規劃並興建親子公園，目前已經完工，並進行驗收；不過先前有些民眾看到媒體報導後，已迫不急待地帶著孩子跑進草屯親子公園遊玩，許淑華提醒民眾，草屯及竹山親子公園目前仍在驗收階段，縣府要求承包廠商在9月底前完成缺失改善，在驗收未完成前請勿入公園遊玩，以免造成危險。