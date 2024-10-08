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大陸 大陸焦點 特派現場

A股逼近漲停開盤　退市17年老股民找存摺重新開戶

▲大陸股民對A股信心倍增，在長假期間開戶準備進場。（圖／翻攝都市快報）

▲大陸股民對A股信心倍增，在長假期間至券商開戶準備進場。（圖／翻攝都市快報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸A股在長假結束後今（8）日開市，延續節前的上升趨勢及外界的預期心理，三大股開盤集體暴漲，近千隻股票競價漲停，超百隻寬基ETF漲停。在投資人信心暴增的情況下，各大券商長假期間迎來「開戶熱」，甚至有2007年大陸股市暴跌後退市的「老股民」重新找回帳戶密碼及存摺開戶，搶搭「牛市班車」。

▲大陸股民對A股信心倍增，在長假期間開戶準備進場。（圖／翻攝都市快報）

《每日經濟新聞》報導，據調研情況來看，國慶期間，不僅券商線上開戶保持了7天24小時的服務狀態，各分支機構重要崗位也安排專人值守。營銷人員更是隨時待命，及時與客戶溝通。

假期期間，部分券商營業部現場辦理業務的，除了諮詢開戶的新股民，一些歷史悠久的老營業部更是迎來股民到訪高峰。其中，有新開兩融帳戶的，有找回多年不用的帳戶密碼的，甚至還有2007年就已退出市場的「老股民」重新開戶準備入市。

大陸中國銀河證券成都建設路營業部相關工作人員透露，「一天光臨櫃兩融業務就辦理了4個，現場開戶的十幾個，還要處理網上預約開戶的客戶。可以說，從業這麼多年，沒有一個國慶節是這樣忙的。」

▲大陸股民對A股信心倍增，在長假期間開戶準備進場。（圖／翻攝都市快報）

一名現場辦理業務的民眾稱，2007年後就退出了股市，即使在2014年至2015年也沒有再進，這次看到市場好了準備重新逢低介入，「好在前面沒有被套，這次看著市場好了，又想重新入市了。」

至於在年輕族群方面，大陸廣發證券相關負責人表示，在此次行情中，來自線上的新開戶客戶佔據相當大的比例，凸顯線上渠道在吸引新投資者方面的重要性，「客戶的年齡分布較為均衡，80後和90後依然是主力，但00後積極入市的現象也不容忽視，展現了這一代對市場的強烈興趣。」

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