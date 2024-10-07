調升高陸股評級至「超配」　高盛估還能上漲15%

▲中國大陸股市低迷已久，近期終於回神。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸股市回神暴漲，國際投行高盛（The Goldman Sachs）最新的一份報告中，將中國股票評級上調至「超配」，並預估中國股市還有望上漲15%至18%。

高盛研究部股票策略團隊在最新的報告中提到，中國協調有力的政策宣布引發了股市的大幅反彈，MSCI中國指數從9月中旬的低點上漲了34%，今年以來漲幅為31%，是全球表現最好的指數之一。

在高盛看來，中國市場超常漲幅是由果斷的政策措施、過去一段時間資金的超賣、中國股市的估值修復，以及對沖基金等資金對中國市場的低配等多因素共同催化造成的。

▼高盛。（圖／路透社）



高盛將MSCI中國的目標價從66提高到84，將滬深300指數的目標價從4000點提高到4600點，這代表著總回報率將較目前的水平提高大約15%至18%。

鑒於資本市場活動增加和資產表現改善，高盛也將保險和其他金融（券商、交易所、投資公司）上調至「超配」。同時，高盛維持對互聯網和娛樂、技術硬件和半導體、消費者零售和服務以及日用品的「超配」立場。

除了高盛，貝萊德（BlackRock）也在上周的周報觀點中，將大陸股票的評級從「中性」上調至「超配」。