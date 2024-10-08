A股開盤三指大幅開高！　上證指數「漲幅超10%」…半導體居前

▲陸股。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸十一長假結束後，A股8日首開盤三大指數齊漲，上證指數漲10.13%；深證成指漲12.67%；創業板指漲18.44%；北證50漲26.67%。半導體，華為概念、汽車晶片等板塊漲幅居前。

據《北京日報》報導，券商股開盤大漲，中信證券、東方財富、中國銀河、中信建投、中金公司、光大證券等50餘支券商股競價全數漲停。

▲A股8日開盤。（圖／翻攝自微博）

三大股指集體高開，上證指數開盤報3674.4點，漲10.13%；深成指開盤報11864.11點，漲12.67%；創業板指開盤報2576.22點，漲18.4%。近千檔股票競價漲停。

A股8日迎來十一長假後的首個交易日，資金摩拳擦掌等待入市。為因應可能到來的銀證轉帳高峰，10月7日晚，多家券商向客戶通知，多家銀行支持三方轉帳的時間8日提前，最早提前到上午7點30分，較平日提早1小時。

華泰證券為了因應開紅門的情況也通知客戶，公司已與部分銀行聯繫並確認，8日普通三方轉帳時間可臨時提前：交通銀行、中國銀行、招商銀行、民生銀行、光大銀行、平安銀行由原來的8點30分提前至7點30分；農業銀行、寧波銀行由原來的8點30分提前至8點；建設銀行由原來的8點30分提前至8點12分。