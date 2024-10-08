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快訊／東北季風狂灌水　10縣市豪雨升級「大雷雨」加碼夜襲

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

中央氣象署昨夜10時許升級發布「豪雨特報」，全台10縣市納入警戒範圍，受東北季風影響及水氣偏多，易有短延時強降雨，昨晚至今（8）日基隆北海岸、臺北市、新北市汐止區有局部大雨或豪雨，宜蘭、嘉義至高雄地區及南投、雲林山區有局部大雨發生的機率。稍晚並接續針對雲林、嘉義、宜蘭、南投發布大雷雨即時訊息。

氣象署昨夜11時許接續發布宜蘭、南投「大雷雨即時訊息」持續時間約至0時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署預報，今天持續受東北季風影響，水氣偏多，北部、東半部及澎湖、馬祖降雨機率高，雨勢最大的地區在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭，有局部豪大雨發生機率，中南部地區及金門多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生。

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氣溫部分，北部、宜蘭及澎湖白天氣溫稍降，高溫約27度，其他地區及金門約29至32度，馬祖約23度，各地低溫約22至24度，馬祖約22度左右，早出晚歸須留意增減衣物。

【23:50大雷雨】示警區域：

宜蘭縣 大同鄉、南澳鄉
南投縣 信義鄉

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

【21:40豪雨特報】示警區域：

豪雨：基隆北海岸、台北市、新北市
大雨：南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

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