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工程師化身茶王子 　好食好事為返鄉青農助力

▲▼青農,瞧百職,好食好事基金會,好食好事食農創生計畫。（圖／取自影片）

生活中心／綜合報導

五光十色的都市裡，有人每日兢兢業業於緊湊的工作，追求更高職位與繁華生活，另一群青年選擇了截然不同的道路，毅然決然告別城市喧囂回到家鄉，投入傳統產業，不再被快節奏追趕，而是用雙手耕耘出未來的希望。《瞧百職》主持人雅憶這次走進鄉下，深入了解返鄉在地青年的故事，看他們如何憑藉創新思維與團隊合作，將傳統產業翻轉成別具特色的現代模式，為家鄉注入新生命。

▲▼青農,瞧百職,好食好事基金會,好食好事食農創生計畫。（圖／取自影片）

▲▼青農,瞧百職,好食好事基金會,好食好事食農創生計畫。（圖／取自影片）

傳統茶農的產銷方式在年青人加入後有了新面貌，由一群日月潭附近的茶農所組成的「湯瑪斯茶葉聯盟」改變了茶產業。聯盟成員都是在地青年或第二代，對於家鄉及產業發展有很強的使命感，希望透過彼此合作方式，以新的方式推動日月潭紅茶。

聯盟之一，「茶王子」品牌的主理人方彥程，原本是名工程師，因為很想創業，從北部來到魚池，開啟了茶事業成立品牌，方彥程表示「原本我們是各自販售茶產品，但是銷售不易，這個世代需要團體戰，所以我們就組織湯瑪斯茶葉聯盟，成員有茶農、製茶師等茶農二代，也有原本在建築業、設計業專長的人，彼此貢獻專長打造成資源共享、異業結盟的平台，像是中秋和過年就會一起推出獨特禮盒，也推出異業合作的日月潭紅茶」，透過產、銷互助合作，打造出獨特的在地伴手禮。

▲▼青農,瞧百職,好食好事基金會,好食好事食農創生計畫。（圖／取自影片）

▲▼青農,瞧百職,好食好事基金會,好食好事食農創生計畫。（圖／取自影片）

長城食堂1981」則是返鄉青年創業的全新品牌，「長城食堂1981」主理人鐘元駿原本在電子業工作，返鄉與國宴主廚父親一起合作開發料理包。

鐘元駿透露，自己原本在日本半導體公司工作，辭職返鄉因為「身為長子覺得對家庭有一個責任，就返鄉創了長城食堂1981這個品牌，想要把我父親的料理傳承到全台灣」。

鐘元駿提到，開發過程中最大的挑戰是父親，老人家認為美食應該現做才好吃，對調理包曾經提出質疑，父子經過多次溝通和討論，終於把手藝傳承，並整合彰化在地農特產品入菜，開發出彰化特色的料理包產品。

▲▼青農,瞧百職,好食好事基金會,好食好事食農創生計畫。（圖／取自影片）

長城食堂1981」創立至今3年獲得12個獎項肯定。今年8月新推出的「南洋羽衣甘藍西芹濃湯」，更是在東京伴手禮食品競賽拿到金獎，鐘元駿表示，羽衣甘藍又被稱為超級蔬菜，是目前營養價值最高的蔬菜，「南洋羽衣甘藍西芹濃湯只會在高級西餐廳出現，為了讓每個人都可以吃到高級食物，特別開發成料理包」，另外加入西洋芹、馬鈴薯、無添加椰奶來改善羽衣甘藍的口感，打造成口感滑順、低熱量，也是銀髮友善的湯品。

▲▼青農,瞧百職,好食好事基金會,好食好事食農創生計畫。（圖／取自影片）

▲▼青農,瞧百職,好食好事基金會,好食好事食農創生計畫。（圖／取自影片）

而來到彰化的「阿瑋米香」，則將傳統點心升級成創新美食。主理人謝振瑋本來在台北做房屋代銷、房屋仲介，回到彰化後與農夫合作將爆米香結合在地的水果開發成多種口味。

為了推廣，甚至把爆米香的車子開到學校開設體驗課程，實際行動發展食農教育。目前持續開發創新的米香禮盒，目標將「阿瑋米香」打造成彰化特色伴手禮。

▲▼青農,瞧百職,好食好事基金會,好食好事食農創生計畫。（圖／取自影片）

▲▼青農,瞧百職,好食好事基金會,好食好事食農創生計畫。（圖／取自影片）

在年輕世代的接班下，傳統畜牧業也迎來了轉型。「可可沃莊園」的負責人江家亨將豬舍改造成觀光休閒農場，結合對巧克力的熱愛，打造了可可推廣教育園區。

江家亨表示，當時希望創造一個適合團體活動的場域來推廣巧克力文化，園區的巧克力產品不僅使用在地可可，還與當地百大青農合作，以產學合作的方式開發新商品，同時也與屏東頂尖農業科技大學合作，共同研發新品。未來將以巧克力教學為核心，推廣食農教育，讓民眾深入了解巧克力的製作與文化。

▲▼青農,瞧百職,好食好事基金會,好食好事食農創生計畫。（圖／取自影片）

這些青年們懷抱著熱情與夢想，不畏艱辛與挑戰返鄉築夢。好食好事基金會自2022年起推動「好食好事食農創生計畫」，透過食農創新創業，將好食散播到台灣各角落，也協助輔導在地深耕的食農團隊走進市場，達到「處處有好食」的願景，讓更多人可以享受美味、健康的在地農產品。

▲▼青農,瞧百職,好食好事基金會,好食好事食農創生計畫。（圖／取自影片）

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