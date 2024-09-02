　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

「農業發展座談」雲林縣府力爭農業權　青農反映困境

▲雲林縣長張麗善率相關局處首長偕同雲林縣農會總幹事陳志揚等共同出席「國土計畫下之農業發展座談會」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善率相關局處首長偕同雲林縣農會總幹事陳志揚等共同出席「國土計畫下之農業發展座談會」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為讓青年農民了解國土計畫法對於自身農地規劃、產業發展及農民權益等相關議題，並掌握青年產業未來發展的動向及需求，雲林縣長張麗善率相關局處首長偕同雲林縣農會總幹事陳志揚等共同出席「國土計畫下之農業發展座談會」，與雲林縣青農總會長蔡宗瑋、20鄉鎮青農聯誼分會幹部等近百位青農代表座談。

縣長張麗善表示，雲林縣是農業大縣，農產業產值連續冠居全國第一，對於全國人民糧食安全的政策守護，是農民朋友長久以來無私的付出與奉獻，但農業的地位、農民的權益似乎一直不被重視，年輕人不願意留鄉務農，對於農業有排斥感，最直接影響的就是人口外流嚴重，這些讓雲林縣農村家庭衍生了隔代教養、城鄉差距、資源落差、貧富不均及弱勢社經地位的問題。

▲雲林縣長張麗善率相關局處首長偕同雲林縣農會總幹事陳志揚等共同出席「國土計畫下之農業發展座談會」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「國土計畫下之農業發展座談會」，近百位青農代表座談。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 
張麗善指出，在全國國土計畫法通盤規劃檢討之下，雲林縣要配合劃設農業用地總面積8.7萬公頃，但中央對於劃設農業發展地區的土地，並無妥善規劃配套措施，國土要永續，農業縣不應該被白白犧牲，農民的心聲更不應該被漠視，從農應該是被認同的，所以強烈主張農業權，對於農業權主張以及農政資源的投入，雲林縣將不遺餘力捍衛爭取。

縣農會總幹事陳志揚表示，國土計畫法即將實施，雲林縣政府、縣農會透過與青農座談，反映地方基層農民聲音，盼中央採納。今日與會均為雲林青農幹部，就實際上所遇到的困難，眾人集思廣益，將問題、想法化為具體建議。不論是張縣長所主張的農業權、20鄉鎮青農集合所面臨的難題，送到中央，也希望中央採納，相信對於未來農業發展，一定有所幫助。

▲雲林縣長張麗善率相關局處首長偕同雲林縣農會總幹事陳志揚等共同出席「國土計畫下之農業發展座談會」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲農民朋友最關心的一點就是建蔽率、容積率問題。當前建蔽率已經很小了，國土法實施後，農民朋友是不是要再多買更多的土地，才能達到所需建設面積。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 
副縣長謝淑亞表示，相信改變一定是為了更好，但對從區域計畫法轉向國土計畫法，對廣大的農民來說，農一、農二到底有什麼不同，譬如過去說不利耕種區要種電，現在為何又將其劃為農一，任何好的政策我們都支持，但最重要的是要有好的配套措施。
 
農業處長魏勝德強調，農業權不只是保障農民，也對全國糧食安全擔負很大的責任。雲林有將近50%從農人口，其權利跟義務、未來保障，縣府極為重視。尤其青農是農業最大的未來。此次與青農座談，除了傾聽他們的問題之外，也就國土計畫當中不合理，甚至沒有照顧到的農民的部分，透過這次座談，將我們的問題訴求給中央。
 
雲林縣青年農民聯誼會總會長蔡宗瑋提及，國土計畫法即將實施，農民朋友最關心的一點就是建蔽率、容積率問題。當前建蔽率已經很小了，國土法實施後，農民朋友是不是要再多買更多的土地，才能達到所需建設面積?另，青農代表林春生也提出，國家在進口外國糧食時所收的關稅應挹注到農業部門，好讓農政單位更有資源照顧農業與農民。
 
張麗善最後總結，雲林縣希望青年農民能夠留鄉、返鄉，農業如何永續發展更顯重要。除了農民權益、福利要有所保障，農地價值不能任受剝削，包含所有權、使用權、經營權，未來農地移轉跟奉獻與發展，皆是農業權訴求中重要考量因素。

雲林縣政府針對國土計畫法上路之前，已在20鄉鎮召開20場國土計畫說明會，藉由座談活動，希望傾聽更多產業青年代表的心聲，蒐集大家的意見反饋，讓地方政府來協助發聲，爭取產業發展需要的資源，讓農業的價值被重視，這樣人才才會願意留鄉打拼，產業才能真正落實永續發展。

▲雲林縣長張麗善率相關局處首長偕同雲林縣農會總幹事陳志揚等共同出席「國土計畫下之農業發展座談會」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲張麗善率相關局處首長偕同雲林縣農會總幹事陳志揚等共同出席「國土計畫下之農業發展座談會」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►斥資550萬改善西螺程氏家廟周邊　預期帶動地方景點共榮

►面對超高齡社會　雲林縣衛生局以紀錄片倡導「失智友善」環境

►斗六人行道整面突崩塌「秒變V字形」機車慘掉洞裡　驚快畫面曝

►這不是裝置藝術...虎尾賓士衝落花生田　車主雇拖吊車移走

ET快訊
快訊／柯文哲、陳佩琪下午回家了
住溫泉會館遭偷拍！竹科女副理嚇到崩潰　「包尿布」才敢出門
成長營爆虐童！小二女遭狠打　剩飯加辣椒逼吞完
摩羯颱風明後天最接近台灣　全台變天降雨熱區曝
柯文哲獲釋「北檢確實難堪」　黃揚明籲別得意忘形：檢方將提抗告
柯文哲今年才知「京華城案840%容積」！昔日影片打臉了
柯文哲不知京華城容積率840％？　她提3次質詢＋糾正文：怎可
快訊／高雄女全身血　倒臥慢車道亡
京華城案「離譜方案四」幕後推手！　檢將約談邵琇珮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中秋防災不可少　台南下營小圓圓幼兒園參訪下營消防隊

會考5A生第一志願選北港高中　校方頒30萬獎學金鼓勵就近入學

「農業發展座談」雲林縣府力爭農業權　青農反映困境

面對超高齡社會　雲林縣衛生局以紀錄片倡導「失智友善」環境

斥資550萬改善西螺程氏家廟周邊　預期帶動地方景點共榮

桃園新住民協會慶中秋　立委羅美玲品嚐越式法國麵包喊讚

透過繪畫走出憂鬱症　插畫家林嘉卿「黛兒公主」可愛又療癒

姜太公3163聖壽　桃園姜大公廟樂文活動有免費測字

苗栗銅鑼五福廟中元普度法會結束　6千5百盤供品50秒掃光

桃園2024外國人文化交流系列活動　東南亞廚房派對接力登場

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

館長2度現身北檢聲援柯文哲！　喊話檢方拿出證據：不然就放人

館長聲援柯文哲曬到臉紅！　嗆檢調：法治國家請拿證據

Yuri算感情「正緣需離開演藝圈」　曝單身2年半...樂天結婚要離隊

根本沒有亡母手尾錢！往生者是 #陳佩琪 父親 #民眾黨 痛批「綠色恐怖做文章 還有什麼可以相信？」 #柯文哲

邊荷律「奶音唸中文」超萌！ 　「免靠翻譯軟體」被誇獎燦笑

中秋防災不可少　台南下營小圓圓幼兒園參訪下營消防隊

會考5A生第一志願選北港高中　校方頒30萬獎學金鼓勵就近入學

「農業發展座談」雲林縣府力爭農業權　青農反映困境

面對超高齡社會　雲林縣衛生局以紀錄片倡導「失智友善」環境

斥資550萬改善西螺程氏家廟周邊　預期帶動地方景點共榮

桃園新住民協會慶中秋　立委羅美玲品嚐越式法國麵包喊讚

透過繪畫走出憂鬱症　插畫家林嘉卿「黛兒公主」可愛又療癒

姜太公3163聖壽　桃園姜大公廟樂文活動有免費測字

苗栗銅鑼五福廟中元普度法會結束　6千5百盤供品50秒掃光

桃園2024外國人文化交流系列活動　東南亞廚房派對接力登場

《地面師》爆紅「正港地面師」也在看！抓包3錯誤：我們沒那麼兇

中菲船艦仙賓暗沙對峙　菲律賓：我們以一敵52艘中國船艦

在黃珊珊家休息結束！　柯文哲、陳佩琪今下午回家了

中秋防災不可少　台南下營小圓圓幼兒園參訪下營消防隊

《星光》林道遠遭老婆嗆「廢物」走心！　爆曾分開半年：覺得無理取鬧

第一眼看到指紋還是人臉？測試你對朋友的態度

0比3主場遭利物浦痛宰　曼聯主帥：我們會反彈

南投男酒後「辱警三字經」判無罪　警嘆：變相鼓勵民眾開罵

全國掃黑肅槍逮419人　卓榮泰宣示：要辦到黑幫沒錢花

731部隊成員曝殘忍「人體實驗」　他嘆：孕婦解剖中喊放過孩子

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

地方熱門新聞

遊客把車「開進溪床」搭棚露營　頭城人氣炸

嘉義景觀酒店優惠活動　6個6爽住萬元套房

7歲童暗夜餓肚公園遊蕩　中市回應了

南投農村社區土地重劃業務說明會9/2、10登場

雲林國慶焰火市集開放報名　招募400特色攤商

馬英九赴基隆力挺謝國樑勝利3握

「品味南投」中秋市集9／7、8登樹德半山夢工廠

苗栗銅鑼五福廟中元普度法會　6千5百盤供品50秒掃光

雲林檢察官獲頒卓越貢獻獎　防制綠能犯罪成效顯著

台南市北區9月新增4處科技執法正式啟用

桃園新住民協會慶中秋　立委羅美玲出席

桃園姜大公廟樂文活動　有免費測字

插畫家林嘉卿「黛兒公主」　可愛又療癒

550萬改善西螺程氏家廟周邊　帶動地方景點共榮

更多熱門

相關新聞

開學季腸病毒進入高峰期　雲林衛生局籲勿輕忽防疫

開學季腸病毒進入高峰期　雲林衛生局籲勿輕忽防疫

目前全國仍處於腸病毒流行期，現已進入開學期，學生返回校園上課，學童間的密切互動將增加腸病毒疫情傳播風險，雲林縣政府衛生局今（1）日提醒家長及教托育機構，莫輕忽腸病毒威脅，應注意預防措施及警覺腸病毒重症前兆病徵。

雲林芒果大道拓寬　明年完工串聯虎尾新舊城區

雲林芒果大道拓寬　明年完工串聯虎尾新舊城區

雲林縣政府9/12首辦特寵講座義診服務

雲林縣政府9/12首辦特寵講座義診服務

國土計畫落實與天地人溝通與協調

國土計畫落實與天地人溝通與協調

鈺齊國際善舉助偏鄉　贈雲林縣府行動醫療車

鈺齊國際善舉助偏鄉　贈雲林縣府行動醫療車

關鍵字：

青農國土計畫農業權雲林縣政府

讀者迴響

熱門新聞

摩羯近90度大轉彎！　最新各國路徑曝

彭振聲得知被羈押　訝異又難過

即／柯文哲當庭釋放　北院說明理由

王世堅賭輸了！臉書「留8字」被灌爆：期待高空彈跳

柯文哲無保請回　律師見1細節「很奇怪」

遊客把車「開進溪床」搭棚露營　頭城人氣炸

「北檢丟大臉了！」他早斷言難羈押柯文哲

重機正妹車禍亡！網指1點嘆：不意外

柯文哲行蹤曝光！　無保請回後直衝她家

柯文哲上車後　館長轉頭「開罵名嘴」全讚爆

快訊／柯文哲無保請回　彭振聲羈押禁見

柯文哲無保請回！北檢將提抗告

小S大女兒Elly南加大「就讀科系」揭曉

柯文哲說話了！遭調查2天「備受壓迫、凌虐」

柯文哲無保請回！　獲釋後臉書首發聲

更多

最夯影音

更多

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

典典寶寶進演藝圈？劉亮佐：千萬不要　趙小僑生二胎沒把握「真的沒體力」

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

GD回來了！BIGBANG合體登台！　同台太陽.大聲「V.I.P全看哭」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面