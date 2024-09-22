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全國青農羽球邀請賽嘉義縣登場　見證青農活力充沛

▲▼ 嘉義青農全國羽球邀請賽 邀集全台各縣市青農以球會友 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 嘉義青農全國羽球邀請賽於朴子體育館開打， 全台各縣市青農以球會友 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義青農20日舉辦全國青農羽球邀請賽，農業部、台南區改良場、嘉義縣政府以及來自全台各縣市的青農朋友共計18隊，齊聚嘉義縣立體育館，揮灑汗水「羽球會友」；縣長翁章梁、農業部輔導司長陳俊言、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜等貴賓特別到場開球，為賽事揭開序幕。

▲▼ 嘉義青農全國羽球邀請賽 邀集全台各縣市青農以球會友 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 嘉義縣長翁章梁下場小試身手 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，嘉義縣是「農工科技大縣」，青年農民是嘉義農業重要的活水，今年剛授獎的百大青農，嘉義縣就佔了17位，他們除在農務上展現出專業，也透過不同的活動，展現青農的活力。

▲▼ 嘉義青農全國羽球邀請賽 邀集全台各縣市青農以球會友 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 嘉義縣農會總幹事黃貞瑜，歡迎全台各縣市青農來到嘉義 。（圖／嘉義縣政府提供）

黃貞瑜表示，自疫情解封後，各地青農的交流越來越頻繁，除農業經驗的交換，也透過各項活動串起友誼的網絡，這次由嘉義青農作東舉辦羽球全國賽，歡迎全國各地的青農夥伴們來到嘉義，好好感受一下嘉義的山與海，我代表熱情的嘉義青農歡迎大家。

嘉義縣青農聯誼會總會長戴克遠說，很榮幸能在嘉義縣舉辦這次的羽球邀請賽，全縣17個分會全部動員做地陪，與全國各地的青農交流、聯誼，在即將卸任之前，與幹部們完成了一件充滿回憶的活動，也希望這份嘉義熱情能繼續傳承。

▲▼ 嘉義青農全國羽球邀請賽 邀集全台各縣市青農以球會友 。（圖／嘉義縣政府提供）

現場嘉義青農設有食農教育專區，讓全國不同領域的青農們品嚐嘉義特色阿里山高山茶以及蝴蝶蘭手作體驗，展現嘉義青農能文能武、團結熱情的一面。

 
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