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好食好事食農創生計畫助青農創業　讓年輕人不再北漂

▲好食好事基金會捐助人代表魏應充特別下鄉走訪四個團隊，包括北斗田野勤學、社頭半線香草園、福興晨照農場及埤頭藝龍種苗場。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者邱筱茜／採訪報導

長期關注青年新創團隊的好食好事基金會捐助人代表魏應充，親自下鄉走訪，了解各個團隊青農發展情況。

半線香草莊園負責人劉煌基表示，「好食好事基金會看見了我們青農返鄉的一個面向，可能專業能力不足，幫助我們農業機關來去做媒介，讓農業機關來教我們怎麼種、怎麼加工。」另外，藝龍種苗場負責人張義鑫表示，「我們起初從這個食農教育完全不熟，藉由業師的輔導，我們可以到現場觀摩跟導覽，讓我們了解到青農到底在幹什麼，而回到自己的場域之後，會知道怎麼做。」

▲▼頂新,好食好事基金會,好食好事食農創生計畫,彰化試辦基地,田野勤學,半線香草園,晨照農場,藝龍種苗場。（圖／記者姜國輝攝）

▲藝龍種苗場負責人張義鑫，和捐助人代表魏應充一對一交流。（圖／記者姜國輝攝）

以彰化為基地辦理食農創生計畫，目的是希望北漂南漂的青年能返鄉成功創業，近日第二屆計畫順利落幕，團隊群募達成率高達221%，其中前竹科工程師陳光鏡夫婦都是北斗人，原本在北部發展，因為想給家人健康黃豆，決定回鄉創業，還有福興鄉青年農民陳照委放棄化工職業選擇返鄉種洋香瓜，捐助人代表魏應充也和青創團隊一對一交流。

▲▼頂新,好食好事基金會,好食好事食農創生計畫,彰化試辦基地,田野勤學,半線香草園,晨照農場,藝龍種苗場。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼彰化唯二的香草農劉煌基和好食好事基金會捐助人代表魏應充，到田裡參觀香草種植。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼頂新,好食好事基金會,好食好事食農創生計畫,彰化試辦基地,田野勤學,半線香草園,晨照農場,藝龍種苗場。（圖／記者姜國輝攝）

田野勤學負責人陳光鏡表示，「魏董在產業有很多的經驗，特別在食品這一塊，有提到蠻多像是在原物料的供應，包含在終端產品上，怎麼讓價格更接近一般社群能夠消費，不僅能夠擴大我們在營銷的部分，同時也可以增加更多，在於土地照顧跟種植的部分。」另外，晨照溫室農場負責人陳照委也提到，「魏董傳授他的一些管理方針，也是青農比較缺乏這種管理跟成本的概念，魏董傳授的管理很專業也讓我們值得學習，收穫很多。」

▲▼頂新,好食好事基金會,好食好事食農創生計畫,彰化試辦基地,田野勤學,半線香草園,晨照農場,藝龍種苗場。（圖／記者姜國輝攝）

▲晨照溫室農場負責人陳照委，放棄化工實驗室的穩定工作，大膽地走向務農道路。（圖／記者姜國輝攝）

好食好事基金會捐助人代表魏應充表示，「地方創生最重要的目的是這一些原來在北漂南漂的年輕人，因為有食農創生的機會能夠有收益，可以在家陪伴父母，如果地方創生的模式在彰化縣能夠成功，未來也想複製到其他縣市，一起和大家來勤耕這一塊福田，讓很多食跟農專業的年輕人，能夠回到家鄉。」

▲▼頂新,好食好事基金會,好食好事食農創生計畫,彰化試辦基地,田野勤學,半線香草園,晨照農場,藝龍種苗場。（圖／記者姜國輝攝）

▲田野勤學創辦人陳光鏡，過去在科技業工作，離開高薪行業後返鄉從農，還辦了一所「野學校」。（圖／記者姜國輝攝）

好食好事基金會自2022年啟動「食農創生計畫」，以基金會捐助人魏應充的故鄉彰化為試辦基地，透過給予地方團隊實地輔導、業師培訓以及品牌行銷設計課程等資源協助食農創業，促進在地產業發展及吸引青年人才返鄉，也期盼地方創生模式能夠複製到其他農業縣市，藉由加速器資源回饋，持續帶動地方發展。

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關鍵字：

彰化好食好事基金會食農創生計畫創業魏應充

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