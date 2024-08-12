吉安返鄉青農夢碎！15噸稻穀+農機大火燒光光　600萬心血瞬成灰

▲▼穀倉內儲存約15噸稻米和機具室付之一炬。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉光華村光華十街11日傳出火災，由於延燒災情非常嚴重，將返鄉青農儲存約15噸稻米的穀倉和機具室燒得精光，青農江先生心痛表示，初估財產損失約600萬。

火災發生當下鄉長游淑貞即派請鄉公所社會課周澤生課長速前往關心協助，同時也停止所有行程，協同義警吉安第一中隊幹部前往現場了解情況，並啟動災後關懷程序，致贈二萬元仁愛金。游淑貞也承諾，清潔隊將協助火災後續垃圾與災損物品去化載運免費服務，表達「吉安鄉公所永遠與鄉親同在」的關懷。

▲鄉長游淑貞前往受災戶現場關切並致贈關懷金並承諾後續協助。

受災的江先生，雖然才過不惑之年，卻是10年前就返鄉務農並腳踏實地耕耘有成的在地青農。不僅建立自己的品牌，常在不同宗教祭儀中看見他的稻米品牌成為首選，網路行銷也頗受消費者的好評，也是花蓮縣蔬菜運銷合作社監事主席，更是吉安鄉農會青農聯誼會會長，平日急公好義，回饋地方不遺餘力，長期擔任義警第二中隊稻香分隊隊員與吉安義警第一中隊顧問。因此，中隊長亦是吉安鄉民代表林宗達、副中隊長亦是吉安鄉代會副主席黃金發、代表詹益萬，和在地光華村長石福春、永興村長陳源忠聞訊後也都紛紛到場共同關心。





看到現場逾15噸的稻穀以及包括割稻機、烘乾機、礱穀機……等大型農業機具災後慘狀，鄉長游淑貞不捨受災戶的鉅額損失以及接踵而來的生計問題感到十分憂心，隨即聯繫花蓮縣政府農業處與吉安鄉農會總幹事張德奇及各單位，盼能在最大限度內給予相關協助。

游淑貞說，青農願意返鄉為地方農業付出努力難能可貴。而且江先生平常在地方樂於助人，在這個令人遺憾的時刻，大家更應該來陪他克服困境、度過火災難關。

