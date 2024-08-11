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玉醫萬寧農場耕作有機米！遠銷西部知名賣場　有小包裝可訂購

▲▼新款400公克小包裝的愛心優質米，內容物同樣是高雄139號品種的優質米。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲新款400公克小包裝的愛心優質米，內容物同樣是高雄139號品種的優質米。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

玉里醫院早期農場種植的高品質愛心米都供應給醫院的病友食用，近年為了讓農場管理更現代化，玉里醫院開始與富里農會、在地年輕農民合作，轉型成有機農業，並將有機優質米賣到台灣西部的好市多，部分精選的高雄139號品種稻米，由富里農會包裝成2公斤袋裝的愛心優質米，在該院員工合作社銷售，因米質煮起來香Q軟甜，深受大家喜愛。

玉里醫院位於萬寧院區的農場起源於民國58年，從最初的3公頃發展到現在的37公頃，成為台灣最大的精神疾病庇護農場，也是最棒的地景療癒環境。

▲▼新款400公克小包裝的愛心優質米，內容物同樣是高雄139號品種的優質米。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

玉里醫院職能治療師帶領著復健學員辛勤耕種，讓萬寧愛心米就此誕生。透過種稻，學員們獲得了自信和成就感，也看到了自己的價值，這不僅是職能治療的一部分，更體現了玉里醫院的HOPE（希望）復健模式（H：人性尊嚴，O：職能參與，P：個別化，E：支持性環境），成功讓病情逐漸趨於穩定。

院長簡以嘉表示：「玉里醫院透過HOPE復健模式讓這些病患們不僅得到更好的照顧，也兼顧了他們的心靈成長，對病情有極大的幫助。看見他們在專業的照顧下愈來愈好，一直是玉里醫院努力的目標，我們會持續努力，不辜負家屬及社會大眾對我們的支持。」。

在萬寧農場工作，不僅讓精神病患獲得職能復健的成效，還帶給他們穩定的生活和心靈的療癒。學員中，57歲的阿文患有思覺失調症，19年前來到農場工作，規律的生活和環境讓他的病情得以穩定，再也沒有復發。他不僅在菜園和農務工作中表現出色，還把醫院和農場視為第二個家。這裡讓他找到了生活的意義和價值。

▲▼新款400公克小包裝的愛心優質米，內容物同樣是高雄139號品種的優質米。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

為了支持住民的復健成果和精緻農業，玉里醫院推出了新款400公克小包裝的愛心優質米，內容物同樣是高雄139號品種的優質米。這款米由醫院與富里農會聯名推出，包裝上有學員的畫作，精美實用、價格親民，送禮自用兩相宜。每一粒愛心優質米都晶瑩飽滿，富含秀姑巒溪的甘甜水質，足見住民們種植的用心和辛勞。

玉里醫院的萬寧農場，不僅生產出優質的稻米，也種下了無數精神康復的希望和未來，歡迎大家前往選購支持這份愛與感恩的結晶。

民眾訂購愛心米可找玉里醫院員工消費合作社，電話：03-8886141#6113 彭小姐。

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