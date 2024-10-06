謝國樑再度前往受災社區　喊話卓揆「給予具體協助」

▲基隆市長謝國樑再度前往受災社區。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑今（6日）再度前往受風災帶來豪大雨影響的受災社區，包含中正區碧砂山水社區及中山區山林松境社區，住戶感謝市府團隊夜以繼日全力搶救，盼儘速回歸日常。謝國樑表示，希望以最快速度讓民眾回歸正常生活。

謝國樑表示，感謝過去48小時工務單位及國軍弟兄相互合作，目前已將部分泥沙清運，接下來民宅內的空間也將請相關單位盡速協助，包含地下室停車空間恢復、房間起居空間整復及民生用水的水塔清理等，希望藉由今天的好天氣，以最快速度讓民眾回歸正常生活。

住戶提到，感謝各單位的協助，社區恢復進度比預期還快，但還是希望藉由市府團隊、區公所及國軍的協助下，盡速恢復家園。

謝國樑隨即回到災害應變中心並表示，海中天社區旁道路坍方、環保局清潔大樓旁土地坍塌等，這些地方的復原工作，都亟需要中央協助，這次降下七十幾年來從未見過的豪大雨，各地都有邊坡需要修復，這些也都不是本市的災害準備金能夠應付，希望今天卓院長來視察時，能夠給予具體的協助。

至於現在外面的政治活動，謝國樑表示，現在心中只有救災工作，基隆市碰到這麼大規模的災情，其他的政治活動對於基隆市並沒有正面的幫助，他這幾天也會以救災為主，相信把城市治理好、把災害管控好，是最重要的一件事，也是目前工作的重心。