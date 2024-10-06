快訊／基隆新豐街社區旁道路坍方搶通　今晚8時起管制通車

▲基隆謝國樑心繫道路搶修進度，新豐街社區道路10月6日晚上8時部分通車。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市新豐街集合式社區旁坍方道路中斷，經市府全力搶修，預定今（6日）晚上8點開始，每日下午5時起至翌日上午9時開放雙向通車，離峰時間每日上午9時至下午5時配合工區施工需求，縮減為單車道雙向輪放交管方式通行，感謝居民體諒救災時的不便，並請車輛通過時仍須隨時留意路況，並注意行車安全。