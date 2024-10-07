雨彈炸北東「連2天發紅」！國慶日放晴　周末水氣增雨變多

▲明日至周三清晨雨勢最明顯，基隆北海岸、大台北山區、東北部可能有大雨或豪雨。（圖／李毓康記者攝）

記者蔡亞樺／台北報導

首波東北季風來襲，影響持續一周，中央氣象署指出，今日起周三清晨北部、東北部降雨機率高，基隆北海岸、大台北山區、東北地區可能有大雨或豪雨，周四國慶日水氣逐漸減少，雨勢明顯趨緩，但周六又有一波水氣，大台北及東半部降雨增加。

氣象署預報員曾昭誠表示，這波東北季風從今天起影響持續到周日，對北部、東北部影響最大，下周一東北季風開始減弱。今日至周三北部及東半部有降雨機率，其中明日至周三清晨雨勢最明顯，基隆北海岸、大台北山區、東北部可能有大雨或豪雨的降雨等級。

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▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

曾昭誠說，周三白天起水氣逐漸減少，降雨範圍縮小，桃園以北及東半部仍有機會出現降雨，但雨勢明顯趨緩，國慶當天、周四是雨最少的時候，各地大致多雲到晴，秋高氣爽的天氣，中南部及各地山區留意午後雷陣雨。

他表示，周六起受到另一波水氣增加影響，基隆北海岸、大台北山區等東北季風迎風面地區，以及中部山區會有局部短暫雨，但雨勢並不明顯，中南部未來一周大致是多雲到晴、午後有短暫雷陣雨的天氣型態。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，曾昭誠指出，明天開始除了東北季風影響，以及雨勢明顯，北部氣溫略下降2度，低溫約22度，空曠地區有機會再略降為20度，隨著降雨趨緩，周五起氣溫逐漸回升，中南部白天高溫30度，感受偏熱。

曾昭誠提到，目前關島北方的熱帶性低氣壓TD23，有機會在一、兩天內發展增強為第19號颱風「百里嘉」，預估往北朝日本東方海面移動，登陸機率低，且距離台灣較遠，對台灣天氣沒影響。