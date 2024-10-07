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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬辦轟祖國論「不倫不類」　蔡易餘：不知道他心中的中華民國長怎樣

▲▼民進黨輿情回應記者會 吳思瑤 蔡易餘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨書記長蔡易餘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統賴清德國慶晚會上拋出「祖國論」，遭到馬英九基金會執行長蕭旭岑批評「不倫不類」，並稱這樣的「新兩國論」已引發國際普遍疑慮，造成台海不安。對此，民進黨團幹事長吳思瑤強調，兩岸互不隸屬，而民進黨團書記長蔡易餘則說，馬辦說的中國有點神州大陸概念，在哪，有多神，大家不懂，而他們心中中華民國長怎樣，大家也不知道。

賴清德國慶晚會時表示，中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，再過幾天中華民國就要過113歲生日，「因此就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」。

蕭旭岑指出，台灣與大陸民眾心中的「祖國」，依據各自憲法，應該是尚未統一、但互相涵蓋的「中國」。因此無論台灣人在那裡講「祖國」，都不該被質疑或責難，根據中華民國憲法明定，大陸與台灣都屬於中國，台灣人也是中國人，我們說中國就是「中華民國」。

蔡易餘說，賴清德的「祖國論」獲得大家高度肯定，是完全正確的論述，國台辦也找不到破綻，無法否認這點，只能共機擾台、武力侵台，給台灣恫嚇，這樣作法只是更不利兩岸關係發展。

對於蕭旭岑的說法，蔡易餘表示，賴清德清楚用113、75來描述兩岸互動，馬英九他們所說的中華民國憲法的中華民國定義，但大法官解釋領土範圍為高度政治，不在憲法文字範圍，大法官都有解釋。

吳思瑤則說，馬英九是依據哪國憲法當選哪國總統？應該聽民意說話 ，兩岸就是互不隸屬，沒有中國是祖國荒誕說法。

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