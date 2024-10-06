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台東關山療養院提前歡度重陽節　吃米乖乖愛玉聽薩克斯風

▲療養院提前歡度重陽節。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲療養院提前歡度重陽節。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

6日上午在關山鎮的「聖十字架療養院」氣氛顯得非常熱鬧，原來又是每個月一次的『音樂療癒日』。由於下星期10月11日就是「重陽節」，除了有悠揚的音樂之外還有「關山米乖乖」和愛玉當作點心來享用，院民們隨著節拍開心揮舞手中的響板和鈴鼓作為伴奏。

關山鎮救國團每月邀請「薩克斯風雙人樂團」來到「聖十字架療養院」進行音樂療癒，有了音樂的陪伴讓院民們都相當期待每月的音樂之約。號召活動的救國團會長周福安表示，院民們的日常都屬於較規律的生活作息，而音樂的旋律和所營造出的氛圍卻讓他們的生活更增添不同的樂趣。

周福安指出，因為療養院的院民們幾乎活動都得仰賴輪椅，尤其佔半數的都必須鼻胃管進食，抵抗力相對弱的院民在活動空間上都是在療養院內。救國團在今年和療養院討論後嘗試邀請薩克斯風雙人樂團李采娟、陳雪萍每月進行一次的「音樂療癒」，沒想到效果出乎意料的好、院民們還會主動點歌來欣賞。

10月11日就是「重陽節」，關山鎮救國團仍是照例準備院民愛吃的「關山米乖乖」，人氣店家「痴愛玉」則準備「檸檬愛玉」；救國團志工和照護員協助部分院民進食外，也隨著薩克斯風吹奏的樂曲帶動氣氛。有的院民露出笑容來表示聽到喜歡的歌曲，當然有的歌曲所引起共鳴硬是讓眼淚不自覺的流下來。

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