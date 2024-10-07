蔣萬安問法院京華城是否停工　藍議員：假動作！沒法官笨到下指導棋

▲台北市長蔣萬安施政報告。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲捲入的京華城容積率案備受外界高度關注，北檢上周聲請扣押京華城土地獲准，台北市長蔣萬安稱7日發函台北地院確認是否需勒令京華城停工。對此，國民黨台北市議員秦慧珠7日當面向蔣萬安直言，此是「假動作」，屆時法官一定會回「請貴府依法定權責自行處理」，畢竟沒有一個法官會笨到對蔣萬安下指導棋。

蔣萬安7日下午赴台北市議會施政報告，藍綠白皆將議題聚焦在柯文哲「五大案」上，而民進黨團於報告前進行杯葛，由黨團總召簡舒培遞出「放大版公文」，要蔣萬安簽署勒令京華城停工，但蔣最終並未簽名。

秦慧珠於程序發言時表示，休會3個月期間累積非常多問題，比今日蔣萬安提出的書面資料更備受關注，因此希望蔣萬安將書面報告照本宣科後，要口頭答覆關於京華城問題，因為有人認為京華城不能停工、有人說要勒令停工、有人說不能用沒收容積率方式解決，「那要怎麼解決？」擔心京華城變「第二顆大巨蛋」，柯任內讓大巨蛋停工5年，最終還是復工。

秦慧珠提及，蔣市府要做一個有主見、有主張、有方法的市政府，而不是人云亦云的市政府，市政府今天做了一個「假動作」、「自保動作」，問法官要不要對京華城勒令停工，「法官一定會說『請貴府依法定權責自行處理』，法官不會對此案直接說『要停工』或『不停工』，因為他們管的是《刑法》，市府管的是行政，沒有一個法官笨到把指導棋下給蔣市長！」

秦慧珠認為，蔣市府去詢問法官，只是「假動作」、「自保動作」、「緩解壓力動作」，但最後怎麼處理，還是要回到市府自行處理，現在沒有一條法令可以停工，倘若蔣市府要停工，就要告訴外界法律依據，以免未來可能面臨訴訟、國賠，「我認為很多問題要想清楚」。