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7個月交通死亡1687人「桃園表現最差」　交長：路口停讓加強執法

▲▼仁愛大安路口,斑馬線標字,箭頭提示行走注意方向,仁愛路,大安路,行人安全,望左（Look Left）,望右（Look Right）,注意左右來車,提示效用,行人,過馬路,馬路口,馬路,行車安全。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲今年1到7月死亡達1687人，桃園市較去年增加34人、道安表現最差。（示意圖／資料照）

記者蔡亞樺／台北報導

交通部長陳世凱今（7日）主持道安交通安全記者會，公布今年1到7月交通事故30日死亡達1687人，較去年同期減少5.7%，綜觀各縣市道安表現，桃園市增加34人表現最差，台中市減少26人表現最好；至於799處路口改善進度，苗栗、雲林、花蓮及澎湖縣等4縣，到9月30日改善仍掛零。

交通部統計今年1月到7月交通事故為22萬5432件，30日死亡人數達1687人，相較去年同期少102人、下降5.7%；受傷25萬7380人，相較去年少1萬5410人，下降4.9%，其中桃園市增加34人，表現最差。另連江縣2018年至2023年連續4年零死亡。

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交通部指出，7月份機車事故死亡較去年同期增加43人、增幅30.7%，高齡者死亡也增加14人、增幅15.4%。今年底各縣市須完成799處路口改善，到9月30日止苗栗縣、雲林縣、花蓮縣、澎湖縣改善仍掛零。

▲▼交通部長陳世凱（左二）主持道安交通安全記者會 。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲交通部長陳世凱（左二）主持道安交通安全記者會 。（圖／記者蔡亞樺攝）

陳世凱說，道路安全受到各界關注，整體道路安全建設或規範、觀念都有在進步，交通部持續關注數據改變，包含台中客運事件，他已指示相關單位加強客運跟校車駕駛再教育，並提升停讓文化，加強路口的稽查。

陳世凱提到，機車事故死亡在所有肇事率死亡率特別高，交通部將成立專案檢討，機車安全駕訓持續進行，明年擴大機車安全駕訓的補助名額，加強防禦觀念，降低肇事率。長者死傷機率也相對高，交通部主動理解原因，啟動專案研究並到縣市輔導，找出原因一一克服協助。

台中市今年1到7月交通死亡較去年減少26人，陳世凱表示，台中市客運業者教育訓練徹底落實，台中市政府也努力改善32處路口，交通部也會用更強大力量督促，各縣市也要自己督導自己。

近日PTT網友發文提到，2017年是近年交通事故的低點，交通部司長黃運貴對此表示，2017年前酒駕取締防治力道強，成效顯著，而隨著高齡人口增加，使用道路機率變高，連帶發生事故風險增加，機車事故在這幾年也增加。

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