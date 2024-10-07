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獨／帝王蟹產季到！價格崩盤腰斬　餐廳齊推優惠搶客

▲鱈場蟹。（圖／精誠壹山提供）

▲近期正值帝王蟹大產季，相較淡季價格腰斬，業者也推出優惠活動搶客。（圖／精誠壹山提供）

記者游瓊華／台中報導

愛吃生猛海鮮的饕客注意了，國內海鮮盤商透露，近期正值帝王蟹大產季，相較淡季水產超市行情，活體帝王蟹1公斤約4000元上下，現在產季1公斤價格便宜約4到5成，將近腰斬。不少餐廳業者也趁此時機推出優惠活動，約2公斤活體鱈場蟹雙人套餐價格最低5000元有找，想吃豪華升級版也有3公斤、價格1萬2000元的活動。

▲鱈場蟹。（圖／精誠壹山提供）

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▲海鮮盤商透露，帝王蟹在5、6月最貴時，一般水產超市行情1公斤約3800元，但目前僅約2250元。（圖／精誠壹山提供）

海鮮盤商指出，每年10、11月是鄂霍次克海域大出紅帝王蟹的產季，鄂霍次克海域因水溫極冷，冬天時沿岸大雪紛飛，故此區域的帝王蟹也被稱為鱈場蟹，今年產量跟往年差不多。

而過往帝王蟹在5、6月最貴時，一般水產超市行情1公斤約3800元，目前僅約2250元，價格大約便宜4成，但這樣的情況大約到11月中旬後就會暫緩，之後價格就會走揚。

順應價格下跌，餐廳業者也推出優惠活動搶商機，主打「比到日本吃還划算」。位在精誠商圈、走老宅復古風的「精誠壹山」祭出雙人套餐活體鱈場蟹套餐，2到2.5公斤活體鱈場蟹套餐價格1萬999元，包括沙拉、小菜、一品料理、肉盤、炙壽司、米食、火鍋、醋飲、海鮮、飲料、甜品等；2.5到3公斤則活體鱈場蟹套餐1萬1999元；四人套餐則是1萬2999元到1萬3999元。

▲帝王蟹。（圖／菁選海鮮提供）

▲受民眾瘋出國影響，國內消費力道疲弱，但業者直言，現在的帝王蟹價格，比飛去日本吃還划算。（圖／菁選海鮮提供）

同樣以海鮮強項的菁選火鍋，近期才遷移新址，店家端出雙人活體帝王蟹套餐，包括帝王蟹、菜盤、肉盤以及附餐等，1.6到2公斤價格4899元、2到2.3公斤價格5899元；4人套餐1.6到2公斤價格8399元、2到2.3公斤價格9399元。

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