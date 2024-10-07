好康來了！10月專屬「廢手機回收」　有機會抽中筆電、iPhone16

▲舊手機回收開跑。（圖／彰化縣環保局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

環境部將10月份訂為手機回收月，彰化縣環保局表示，民眾凡是於今年10月31日前，將廢手機拿到縣內27個回收點回收，除了可獲得1張抽獎序號外，可以再獲得宣導品1份，就有機會抽中價值3.5萬元以上asus筆電、iPhone16等大獎，還可兌換洗碗精、香皂等獎項，每人可兌換5份宣導品。

彰化縣環境保護局指出，廢棄手機中含有許多重金屬、鋰電池等，若不妥善回收，恐會造成環境汙染情形，因此為使廢棄手機進入正確回收管道，環境部於每年10月訂為手機回收月，年年提供豐富的獎品給予民眾抽獎，今年的獎項包括asus筆電、iPhone16手機、三星Galaxy S24手機、SONY無線耳機，及電子禮券2000元等等。

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彰化縣環境保護局指出，全縣各鄉鎮均有回收據點，民眾只要攜帶1支廢手機至縣回收點回收即可獲得1張抽獎序號外，可以再獲得宣導品1份。廢手機回收前，提醒民眾先做好回收三步驟，「檢」視是否有廢手機、「刪」除手機內資料、「排」出至正確回收管道，讓廢手機可以回收循環再利用，達成資源循環零廢棄目標。

▲彰化縣舊手機回收27處回收點。（圖／彰化縣環保局提供）