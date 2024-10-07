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碳費起徵每公噸僅300元　環團批太低：無法達到減碳效果

▲氣候變遷署長蔡玲儀說明碳費審議結果。（圖／記者楊惠琪攝）

▲氣候變遷署長蔡玲儀說明碳費審議結果。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

環境部今天召開第6次碳費費率審議會，正式費率出爐，一般費率起徵價每公噸300元、優惠費率A、B兩種方案分別為50元和100元。綠色和平表示，對本次審議會決議深感遺憾，批評每噸300元的起徵費率無法達到減碳效果，優惠費率也過低，企業可能選擇繳錢了事，甚至將成本轉嫁給消費者，將使國際社會認為台灣缺乏減碳決心。

綠色和平指出，環境部長彭啓明近期充滿信心地一再表示，希望碳定價未來成為台灣綠色成長新動能，但每噸300元的起徵費率並無法達到減碳效果，消極的碳定價制度將使國際社會認為台灣缺乏減碳決心。

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綠色和平說，一般費率過低將削弱碳費制度的有效性，企業可能將碳費視為可負擔的營運成本，最後選擇繳錢了事，甚至變相將成本轉嫁於消費者，而非投入資源積極減碳；另一方面，優惠費率B過低也削弱企業的減碳動機，至於減碳要求較高的優惠費率A更形同虛設，將使碳費制度陷入減碳效果不彰且收不到碳費的窘境。

綠色和平也呼籲經濟部積極敦促企業，切勿因短期的低價碳費而輕忽減碳的重要性；此外，經濟部應提出新政策擴大淨零投資，以鼓勵企業投入再生能源自發自用，加速推進台灣的淨零進程。

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