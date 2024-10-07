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環團質疑「碳費比茶葉蛋還便宜」　怒批優惠費率寵壞排碳巨嬰

▲▼工廠,煙囪。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲碳費費率今拍板，環團批優惠費率比茶葉蛋還便宜。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者楊惠琪／台北報導

環境部今召開第6次碳費費率審議會，一般碳費起徵價拍板每公噸300元，優惠費率A、B分別為每公噸100元及50元。環團發表聯合聲明指出，依據審議會提出的優惠費率，高碳洩漏風險產業折價後為20元及10元，甚至比茶葉蛋還低，對今天的決議表示強烈遺憾、嚴正抗議。

環境部第6次碳費費率審議會今決議，一般費率每公噸300元，若企業選擇最高標準的自主減量計畫，優惠費率A（行業別指定削減率）每公噸為50元，優惠費率B（技術標竿指定削減率）則為每公噸100元。

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依環境部規劃，企業若申請自主減量計劃，則可申請判定是否為「高碳洩漏風險事業體」，若符合資格且完成審查者，可依年度享2折、4折、6折不等的碳費折扣。

綠色公民行動聯盟、地球公民基金會及環境權保障基金會等環團發表聯合聲明指出，碳費費率制定應符合減碳初衷，令石化、鋼鐵、水泥等排碳大戶的碳排外部成本內部化，促進企業考量碳排成本，提前佈局低碳淨零轉型投資。但今日碳費優惠費率竟以低至10元銅板價，恐將對排碳大戶釋出錯誤的價格訊號，難以催動企業淨零轉型，遑論達成環境部期待2032年40%減碳目標，甚至可能對環境與產業競爭力產生反效果。

環團指出，依美國環保署的數據，每一噸碳排放的外部成本約為190美元（台幣6100元），而審議委員會決議的低至20元及10元的費率結果，未遵循「氣候變遷因應法」要求「排放者責任」與「外部成本內部化」的精神，明顯違反母法。

環團批評，環境部聯手經濟部、工商業團體迴避討論碳排放對環境、社會造成的損害，刻意忽略母法要求的排放者責任，反而全面接受經濟部提出的費率水準建議，有失其身為碳費主管機關的職責。
 

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