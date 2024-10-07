碳費拍板！一般費率每公噸300元　A、B優惠方案為50和100元

▲碳費今天拍板，預計明年試申報，2026年正式收費。（圖／ETtoday資料照）

記者楊惠琪／台北報導

環境部今天召開第6次碳費費率審議會，正式費率拍板，一般費率起徵價每公噸300元、優惠費率A、B兩種方案分別為50元和100元。據環境部規劃，預計今年10月底前預告碳費費率、明年1月1日生效，明年先試申報，2026年正式收費，之後每2年進行檢討和調升，預計2030年調高到1200元到1800元。

環境部第6次碳費費率審議會決議，一般費率每公噸300元，若企業選擇最高標準的自主減量計畫，優惠費率A（行業別指定削減率）每公噸為50元，優惠費率B（技術標竿指定削減率）則為每公噸100元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

環境部今舉行碳費費率說明記者會，次長施文真指出，經審議委員會討論，綜合考量我國溫室氣體減量現況、排放源類型、溫室氣體排放種類、排放量規模，以及國際碳稅、費制度現況與價格水準、不同碳費費率對我國總體經濟、物價水準及個別產業的衝擊影響等相關因素，多數委員達成共識提出建議費率。

環境部說明，碳費徵收標準為年排放量2.5公噸以上的電力業、燃氣供應業及製造業為主，推估收費對象約281家企業（約500廠），其中141家為上市櫃公司，收費對象溫室氣體排放量約155萬公噸二氧化碳當量（CO2e），約占全國總排放量54％，預計明年5月採試申報，2026年正式開始收費。

環境部指出，碳費費率預計在10月底前預告，明年元旦生效，為讓碳費徵收對象有足夠時間評估2030年可達成減量目標，並提出自主減量計畫，2025年會讓徵收對象進行申報但不繳費，到2026年才根據2025年的排放量及適用優惠費率繳費。

彭啓明上午出席立院經濟委員會，會前接受媒體聯訪指出，全世界所有碳費制度都是「先低後高」，預期明年1月1日上路後，所有國家都是「先低後高」上路，對於審議委員建議版本予以尊重，最後公告費率署名是環境部長，他個人會負起成敗責任，目前最重要的工作是讓碳費徵收穩健上路。