文藻大學「被轟炸慘照」曝！樓內瀑布穿雨衣　高雄4天清7200噸垃圾

▲颱風肆虐！文藻大學像被轟炸過慘照曝。（圖／翻攝文藻大學）



記者許力方／綜合報導

怪颱「山陀兒」創下台灣氣象史5項紀錄，登陸高雄後在台灣魂飛魄散，高屏地區因颱風架一連放了6天假，15級強風伴隨暴雨造成災情，文藻大學也遭到風雨肆虐，校舍屋頂碎裂、樹倒漏水樣樣來，像是被「轟炸過」。明天就是上學日，校園、環保局紛紛動起來搶通，市府統計，清運道路4天共清出7200噸樹枝雜物。

文藻外語大學遭受颱風肆虐，校方今日公布校內災後情況慘不忍睹，強風暴雨造成校舍屋瓦碎裂、天花板坍塌，掉落在大樓地面，散落一地，校樹傾倒，正氣樓紅門斷裂、部分教室積水，還可見水流從上方滴答落下，人員得穿著雨衣在樓梯間行走，教學大樓14樓還因不敵強風，整片玻璃窗直接被「吹破」。

颱風過後，文藻校園像是被轟炸過一般，吸引許多校友關心災損，紛紛慷慨捐款幫助度過這次難關，校方這幾天馬不停蹄修復。

山陀兒狂風暴雨造成高雄市區多處路樹傾倒，嚴重影響道路通行，環保局也在3日風雨稍歇後總動員，全力投入災後復原作業，明天就是上學日，並協助學校進行通學步道槍通，力拼上班上課前恢復市容，恢復通學順暢，讓市民安心。

環保局統計，自3日起輪班清理，截至6日，員清潔人員5331人次，國軍支援1060人次，各式車輛965輛次，清運道路樹枝雜物約1800車次，數量約7200噸；其中4日夜間垃圾清運量甚至暴增至4177公噸，是平時垃圾量的2.76倍。這次清理的樹枝將以破碎機破碎後製造木質顆粒，作為固體再生燃料原料或堆肥有機質肥料使用。

▼山陀兒風災，高雄4天清7200噸垃圾 。（圖／高雄市環保局）

