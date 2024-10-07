　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄族語狼師「教室猥褻」6童107次還拍影片　求交保遭法官打臉

▲▼高雄地院 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄地方法院。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名56歲D姓原住民語男老師在多間國小任教，他自2021年9月起，在多間教室猥褻男童，甚至拍照留存，受害者至少6人，檢、警獲報後在今年2月間將D姓狼師約談到案，查出D男在5所學校對6名男童下手，犯案107次，依違反兒童及少年性剝削條例等罪將他起訴並繼續羈押，最近D男羈押期即將屆滿，他向法院聲請交保，但法官認為他有反覆實行犯罪之虞，裁定續押2個月。

高雄地檢署是在今年初接獲通報，疑有國小兒童遭授課教師猥褻，指派婦幼專組主任檢察官劉慕珊、檢察官張雅婷指揮高雄市警察局婦幼警察隊組成專案小組偵辦；經專案小組追查，1月16日上午前往D男鳳山區住處將他拘提到案。

檢警調查，D男為高雄多間國小聘任的族語老師，但他自2021年9月起在多間國小族語課教室內，利用上課機會猥褻男童，其中更有2名被害人遭猥褻次數至少50、60次。

此外，D男曾於2017年間在高雄鳳山區住處拍攝兒童性影像，並儲存在扣案電腦中。承辦檢察官審酌被告任教學校眾多，教學期間長達11年，被害人至少6人，且年齡層相近，犯罪次數眾多，檢察官將他約談到案後，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢察官後續偵辦發現，D男在5所學校對6名男童下手，犯案次數高達107次，今年5月間偵結依涉犯加重強制猥褻、對未滿14歲男子猥褻行為、兒童及少年性剝削防制條例拍攝兒童性影像等罪將他提起公訴，全案移審法院，法官裁定續押。

D男的羈押期即將屆滿，他向法院聲請具保停止羈押，他認為相關的證人、事證都已查證完備，沒有繼續羈押的理由，但法官認為他所涉犯行被害人數非少，行為情節非偶發單一，遍布不同學校，有反覆實行同一犯行之虞，因此裁定續押2個月，但解除禁見及通信，可抗告。

ET快訊
東海女大生靈位前擺「卡皮巴拉+丑魚」　母準備2套衣
逸祥昔因「紅蟳事件」遭退婚　舊愛回應了
愛車遭壓動不了…車主仍收繳費單傻眼　高市府回應了
快訊／大雷雨狂轟中南部　5縣市示警範圍曝
台灣TOYOTA bZ4X降價了！　僅限50輛
快訊／雨彈往南！大雷雨灌2縣市　慎防淹水
獨／帝王蟹價格崩盤！將近腰斬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

東海女大生靈位前擺「卡皮巴拉+丑魚」玩偶相陪　母準備2套衣

愛車遭倒塌路樹壓到動不了…車主仍收繳費單傻眼　高市府回應了

金山長興宮最新慘況曝！廟前變蓄水池堆滿巨石　2小時大雨又淹了

高雄族語狼師「教室猥褻」6童107次還拍影片　求交保遭法官打臉

好亂！上百人車違停溪州大橋賞煙火　西螺警勸導驅離

東海女大生今火化+告別式...同學淚崩　肇事司機現身鞠躬弔唁

鐵路高架工安意外！工人施工遇「混凝土塊倒下」壓傷　搶救無效亡

醉男躺國道遭輾斃！女代駕無奈曝「停車原因」：他威脅要跳車

新北幼兒園師竟虐咬女童！偷刪監視畫面　園長3人遭滅證罪移送

黑吃黑300萬元！彰化假撞車真搶劫　詐團3人遭重判

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞

解說內外循環鍵使用時機　他酸：迴轉時不要再按了

大谷翔平季後賽首秀轟3分砲　霸氣甩棒興奮怒吼繞壘！

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如

2NE1演唱會「連飆多首經典歌」　時隔多年合體..青春回來了！

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

東海女大生靈位前擺「卡皮巴拉+丑魚」玩偶相陪　母準備2套衣

愛車遭倒塌路樹壓到動不了…車主仍收繳費單傻眼　高市府回應了

金山長興宮最新慘況曝！廟前變蓄水池堆滿巨石　2小時大雨又淹了

高雄族語狼師「教室猥褻」6童107次還拍影片　求交保遭法官打臉

好亂！上百人車違停溪州大橋賞煙火　西螺警勸導驅離

東海女大生今火化+告別式...同學淚崩　肇事司機現身鞠躬弔唁

鐵路高架工安意外！工人施工遇「混凝土塊倒下」壓傷　搶救無效亡

醉男躺國道遭輾斃！女代駕無奈曝「停車原因」：他威脅要跳車

新北幼兒園師竟虐咬女童！偷刪監視畫面　園長3人遭滅證罪移送

黑吃黑300萬元！彰化假撞車真搶劫　詐團3人遭重判

大成功！媽祖文化祭+國慶煙火暖場600秒　西螺大橋萬人湧入　

獨／在韓出道2年唱回台灣！她生病想家哭了　ILY:1在台首唱給家人聽

賴清德拋「祖國論」　蔣萬安曝當下「驚訝指數不低」盼別影響雙城

32歲日男擇偶「要E罩杯以上」　條件曝光！網喊：PR99隨便挑

劉亦菲的LV訂製包硬塞兩支手機超擠　看NBA熱身賽天菜「艾菲」也在場

搭Uber「信義→新莊」花4585元...遭官方指截圖造假！妹子反擊了

東海女大生靈位前擺「卡皮巴拉+丑魚」玩偶相陪　母準備2套衣

生了3孩「婆婆狂討錢」　她心寒提離婚！網看傻：老公在幹嘛

28人名單基本上不會變動　曾豪駒談旅外投捕選擇考量

安心亞認了「外型被貼標籤」　無奈親揭心態：只能一張一張撕掉

陸網紅「激凸甩豪乳」熱舞　清純系網美遭誤認急喊冤

社會熱門新聞

阿嬤坐輪椅在旁　女移工躺床「直接生小孩」！

遭撞成屍塊…留一地胸罩、內褲！台東男背景曝光

即／台11線恐怖車禍！屍塊散布百公尺

豆花店開出2個千萬中獎人　真相曝光

女代駕遲到！醉男「負氣躺國道」遭3車輾斃

台東男遭撞輾過「屍塊散百公尺」！　驚見女性衣物案情大轉彎

台東男遭輾斃！現場掉落蕾絲內衣、望遠鏡

人妻玩「約砲神器」外遇4年想分手　小王狂糾纏

快訊／台南20歲女大生「校內6樓墜落」！　搶救無效亡

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

即／新北金山長興宮又淹水！大量黃泥水湧出

快訊／北市社子島凌晨火警！　分租雅房大火1死7獲救

女業務遭客戶性侵！喝下「聖水」昏迷

高鐵點數大盜落網！警逮1嫌續追共犯

更多熱門

相關新聞

關係人交易創價　義大醫療13.4億入手高市11層大樓　

關係人交易創價　義大醫療13.4億入手高市11層大樓　

義大醫療財團法人為義联集團旗下醫療事業體，7月大手筆以13.4億元入手大昌一路地上11樓大樓，根據實登，該筆交易含384個車位，並把6~7樓作為單身員工宿舍使用，而賣家為隸屬義联集團的商茂企業。信義房屋專家表示，該區商辦、廠房大多為企業主自用為主。

高雄BMW逆向撞3車！車輪撞爛慘況曝

高雄BMW逆向撞3車！車輪撞爛慘況曝

天氣轉涼「高雄人騎車1穿搭」他喊荒謬！在地人笑翻

天氣轉涼「高雄人騎車1穿搭」他喊荒謬！在地人笑翻

高雄預售大樓去化速度最快1區　均價首站4字頭

高雄預售大樓去化速度最快1區　均價首站4字頭

高雄山陀兒農損金額破9千萬　陳其邁喊話中央

高雄山陀兒農損金額破9千萬　陳其邁喊話中央

關鍵字：

高雄族語狼師猥褻6童107次交保打臉

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤坐輪椅在旁　女移工躺床「直接生小孩」！

曾國城私下開導楊繡惠對話曝光！

Dcard大書「約會正妹新人」被拍！高清鐵證曝

獨／逸祥求婚「歌手女友」成功了！

遭撞成屍塊…留一地胸罩、內褲！台東男背景曝光

《不熙娣》班底失言！派翠克撂重話

即／台11線恐怖車禍！屍塊散布百公尺

高鐵遇辜仲諒！見他專注工作超慚愧

豆花店開出2個千萬中獎人　真相曝光

逛夜市「髮絲突飛起來」隔壁路人也是！網喊快跑

鍾小平：柯文哲鹹濕對話主角是女記者

林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

直擊／黃牛阿嬤吐心聲

老公猝逝才知他狂買春　妻怒吃骨灰洩憤

女代駕遲到！醉男「負氣躺國道」遭3車輾斃

更多

最夯影音

更多

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面