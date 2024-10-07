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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍爆罷樑團體使用違法政治獻金　募款700萬、臉書廣告月下19萬

▲國民黨踢爆，罷樑團體以募資平台募款七百餘萬，規避政治獻金法管理。（圖／國民黨提供）

▲國民黨踢爆，罷樑團體以募資平台募款七百餘萬，規避政治獻金法管理。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案即將於週日（13日）登場，國民黨今日召開記者會指出，罷樑團體以募資平台募款七百餘萬，規避政治獻金法管理，甚至在臉書廣告大灑幣，一個月下19萬的高額廣告費，金額比2022年代表民進黨參選的蔡適應還多，甚至用違法政治獻金在基隆快樂開唱，因此呼籲罷樑團體應該回歸合法管道，不該學習「綠能你不能」的雙標。

國民黨發言人楊智伃表示，基隆遭遇嚴重災情，謝國樑守護基隆持續勘災，但罷樑團體卻持續羞辱謝國樑，甚至還在基隆開演唱會歡樂開唱，與謝國樑不分日夜的努力勘災身影形成強烈對比。她質疑，罷樑團體批評北北基桃為了救謝國樑的選情而放颱風假，難道都沒看到基隆的嚴重災情？難道這些假不該放？

楊智伃強調，反惡罷、護基隆的事實專區早已上線，歡迎大家多利用專區來釐清事實真相，以圖卡或短影音的宣傳，告訴所有的基隆人停止謊言跟仇恨，10月13號一起出門投下不同意票，守護善良的基隆。

台北市議員詹為元說，罷樑團體在臉書廣告大灑幣，一個月下19萬的高額廣告費，金額比2022年代表民進黨參選的蔡適應還多，錢從那裡來？詹為元揭露，罷樑團體在募資平台上募款七百餘萬，不受目前法律規範，顯然刻意規避政治獻金法，以取巧的管道進行不受限制的募款。

詹為元強調，罷樑團體自己不守法，還口口聲聲說自己合法報稅、公開透明。他要問罷樑團體，捐獻者的資料有上報監察院嗎？每一個捐獻者有捐款上限嗎？未來罷樑團體所謂的會計報告，有上傳給政府監督嗎？答案是都沒有，罷樑團體若可以規避合法監督管道，以後政治獻金法乾脆廢除，所有政治人物都不需要被監督政治獻金，這樣的雙標，跟「綠能你不能」有何不同？

基隆市黨部發言人潘艾嘉指出，對於罷樑團體以募資平臺進行違法募資，今年6月發函到內政部詢問，內政部指監察院應該要依法處理，結果監察院並沒有立案；8月份正式向監察院提出檢舉，迄今監察院並沒有任何作為，奉送4句話給監察院「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，籲監察院應在罷免案結束之前有所回應處理，也呼籲所有的基隆市民，10月13號一定要出門投下不同意罷免的一票，停止政治惡鬥，還給基隆市民幸福的生活。

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