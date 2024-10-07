要大法官1人認領3死囚　謝龍介：看你們日以繼夜相處受的了嗎？

▲國民黨立委謝龍介。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

憲法法庭9月20日判決死刑合憲，但卻設下8道「關卡」才能判死，遭質疑根本「實質廢死」，立法院司法及法制委員會今（7日）針對「113年憲判字第8號判決」要求相關機關報告並備質詢。國民黨立委謝龍介質詢時向法務部長鄭銘謙表示，37名死囚若不繼續羈押，就請15名大法官1人認養3個，請大法官為他們心理輔導3個月，日以繼夜與死刑犯相處，看看大法官們「受不受得了」。

藍委牛煦庭也質疑，何謂最嚴重犯行？明明隨機殺人對治安的危害比預謀殺人更嚴重，但大法官卻認為預謀殺人才嚴重，顛覆一般人的想像，「簡直是胡鬧！」批評大法官擴權侵害的是整個社會對司法的公信力。

該委員會召委、藍委吳宗憲質詢時指出，被告非常上訴撤銷死刑判決回歸普通法院判決處理，能限制其自由方式只剩下法官裁定羈押，但法官要裁定羈押，只能符合羈押跟預防性羈押相關條件，所以可能遇到法官不押。鄭銘謙答詢回應，羈押權是法院，因此他沒辦法保證一定會押，如果法院不押，檢方只能抗告或建議羈押。

吳宗憲認為，法官就是有可能不押，這是第一個風險，而最長羈押也12個月，要是超過這段期間又不能繼續羈押，法官又不判，要怎麼辦？羈押要件就那幾個，滅證逃亡串證或重罪羈押等，問題是很多都20年以上的案子，要怎麼有滅證串供之虞？要是羈押條件都不符合要怎麼自創法律羈押？

鄭銘謙對此則強調，收容中不可能放出去，但若是撤銷死刑判決發回高院審理，「我不敢保證沒有（放出去的風險）。」讓吳宗憲氣炸轟，「你跟政客說不會放出去就是騙全國人民！」

