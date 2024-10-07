　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

要大法官1人認領3死囚　謝龍介：看你們日以繼夜相處受的了嗎？

▲國民黨立委謝龍介。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨立委謝龍介。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

憲法法庭9月20日判決死刑合憲，但卻設下8道「關卡」才能判死，遭質疑根本「實質廢死」，立法院司法及法制委員會今（7日）針對「113年憲判字第8號判決」要求相關機關報告並備質詢。國民黨立委謝龍介質詢時向法務部長鄭銘謙表示，37名死囚若不繼續羈押，就請15名大法官1人認養3個，請大法官為他們心理輔導3個月，日以繼夜與死刑犯相處，看看大法官們「受不受得了」。

藍委牛煦庭也質疑，何謂最嚴重犯行？明明隨機殺人對治安的危害比預謀殺人更嚴重，但大法官卻認為預謀殺人才嚴重，顛覆一般人的想像，「簡直是胡鬧！」批評大法官擴權侵害的是整個社會對司法的公信力。

該委員會召委、藍委吳宗憲質詢時指出，被告非常上訴撤銷死刑判決回歸普通法院判決處理，能限制其自由方式只剩下法官裁定羈押，但法官要裁定羈押，只能符合羈押跟預防性羈押相關條件，所以可能遇到法官不押。鄭銘謙答詢回應，羈押權是法院，因此他沒辦法保證一定會押，如果法院不押，檢方只能抗告或建議羈押。

吳宗憲認為，法官就是有可能不押，這是第一個風險，而最長羈押也12個月，要是超過這段期間又不能繼續羈押，法官又不判，要怎麼辦？羈押要件就那幾個，滅證逃亡串證或重罪羈押等，問題是很多都20年以上的案子，要怎麼有滅證串供之虞？要是羈押條件都不符合要怎麼自創法律羈押？

鄭銘謙對此則強調，收容中不可能放出去，但若是撤銷死刑判決發回高院審理，「我不敢保證沒有（放出去的風險）。」讓吳宗憲氣炸轟，「你跟政客說不會放出去就是騙全國人民！」
 

ET快訊
快訊／泰一涉特殊強姦罪　合夥2好友硬上1女
快訊／東海女大生火化...同學淚崩　肇事司機鞠躬弔唁
新北幼兒園師竟虐咬女童！偷刪監視畫面
快訊／12強賽中華隊28人名單出爐！
醉男躺國道遭輾斃！　女代駕：他威脅要跳車
朱銘美術館災後慘況曝光
楊繡惠槓上徐乃麟改口道歉！　吳宗憲說話了
快訊／雨區擴大！12縣市大雨特報
Toyz手搖店嚴重虧損！蹦闆無奈提1請求：不然店要收了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

揭放出37死囚機率　吳宗憲：審理拖過羈押上限就可離開看守所

國民黨猛轟「祖國論」　林俊憲酸：等你們主張能被社會認同再講話

政府舉債破5.88兆需41年還清　李彥秀：國人平均負債27.2萬

山陀兒害木瓜溪潰堤！釋迦農喊苦　莊瑞雄勘災要求中央加速助復耕

新北國三生割頸命案　監察委員申請自動調查

蔡英文應「公元兩千論壇基金會」邀請出訪捷克　將發表演說

要蔣萬安勒令京華城停工！　綠黨團：若等檢調乾脆讓法官當市長

要大法官1人認領3死囚　謝龍介：看你們日以繼夜相處受的了嗎？

有苦難言？被問是否遭「賴清德動手推一把」　蔣萬安露出神秘笑容

藍爆罷樑團體使用違法政治獻金　募款700萬、臉書廣告月下19萬

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞

解說內外循環鍵使用時機　他酸：迴轉時不要再按了

大谷翔平季後賽首秀轟3分砲　霸氣甩棒興奮怒吼繞壘！

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如

2NE1演唱會「連飆多首經典歌」　時隔多年合體..青春回來了！

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

揭放出37死囚機率　吳宗憲：審理拖過羈押上限就可離開看守所

國民黨猛轟「祖國論」　林俊憲酸：等你們主張能被社會認同再講話

政府舉債破5.88兆需41年還清　李彥秀：國人平均負債27.2萬

山陀兒害木瓜溪潰堤！釋迦農喊苦　莊瑞雄勘災要求中央加速助復耕

新北國三生割頸命案　監察委員申請自動調查

蔡英文應「公元兩千論壇基金會」邀請出訪捷克　將發表演說

要蔣萬安勒令京華城停工！　綠黨團：若等檢調乾脆讓法官當市長

要大法官1人認領3死囚　謝龍介：看你們日以繼夜相處受的了嗎？

有苦難言？被問是否遭「賴清德動手推一把」　蔣萬安露出神秘笑容

藍爆罷樑團體使用違法政治獻金　募款700萬、臉書廣告月下19萬

揭放出37死囚機率　吳宗憲：審理拖過羈押上限就可離開看守所

12強中華隊是全新組合　蔡其昌：老中青並進 放眼奧運

高雄族語狼師「教室猥褻」6童107次還拍影片　求交保遭法官打臉

00949受各方資金青睞　外資、散戶都愛買！

台江風華展新貌　九份子國中小二期校舍暨地下停車場動土

獨／帝王蟹產季到！價格崩盤腰斬　餐廳齊推優惠搶客

超狂台劇《影后》製作秘辛曝光！　原來是「嚴藝文真人故事」改編

韓前總統女兒酒駕撞車！飲酒7hrs「違停、闖紅燈」　怒甩警察手畫面曝

台股站上所有均線！投資專家：中長線主軸仍是「AI半導體供應鏈」

西島秀俊IG曬照「同框台灣3明星」　台粉嗨翻：次元壁破了！

14歲機車猴中指挑釁四輪　下秒「擊落自己」手臂斷了

政治熱門新聞

鍾小平：柯文哲鹹濕對話主角是女記者

柯文哲手機破解？鍾小平爆「內容鹹濕」

快訊／賴清德官邸會晤蔡英文！　力邀任「總統代言人」出訪歐洲

韓國瑜拚「南部一哥」　餐敘討論拿下高雄屏東

柯文哲餐會上大談「花名冊」？　顧立雄否認在場

藍委讚賴清德「祖國論」　擁護中華民國值得肯定

多圖／賴清德提前在官邸車道口等蔡英文　主動俯身幫開門

評賴清德「祖國論」邏輯正確！　黃暐瀚：我的看法與總統一模一樣

他曝賴清德「祖國論」是針對「這名藝人」：讓人訝異

國會焦土戰　韓國瑜示警風向變了：中間選民很不滿

遭賴清德動手推一把？蔣露神秘笑容

「國慶晚會最有趣的20秒」 她揭賴清德與藍營三大咖神秘互動

影／議員許家蓓今告別式　11分11秒追憶影片曝光

多圖／蔡英文「自製牛肉乾」！　送賴清德2隻愛犬斑斑、Murphy

更多熱門

相關新聞

藍爆罷樑團體使用違法政治獻金　臉書廣告月下19萬

藍爆罷樑團體使用違法政治獻金　臉書廣告月下19萬

基隆市長謝國樑罷免案即將於下週日（13日）登場，國民黨今日召開記者會指出，罷樑團體以募資平台募款七百餘萬，規避政治獻金法管理，甚至在臉書廣告大灑幣，一個月下19萬的高額廣告費，金額比2022年代表民進黨參選的蔡適應還多，甚至用違法政治獻金在基隆快樂開唱，因此呼籲罷樑團體應該回歸合法管道，不該學習「綠能你不能」的雙標。

韓國瑜拚南部一哥？　吳思瑤：將偏廢立法院長的角色

韓國瑜拚南部一哥？　吳思瑤：將偏廢立法院長的角色

5成8民眾認兩岸軍事關係緊張　民進黨團：闡述現狀就被中國視為挑釁

5成8民眾認兩岸軍事關係緊張　民進黨團：闡述現狀就被中國視為挑釁

藍委提修法　盼擴大「艱苦人條款」適用範圍

藍委提修法　盼擴大「艱苦人條款」適用範圍

37名死囚恐被放出來？　法務部、司法院皆無法保證

37名死囚恐被放出來？　法務部、司法院皆無法保證

關鍵字：

國民黨謝龍介司法法制廢死死刑大法官

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤坐輪椅在旁　女移工躺床「直接生小孩」！

曾國城私下開導楊繡惠對話曝光！

獨／逸祥求婚「歌手女友」成功了！

Dcard大書「約會正妹新人」被拍！高清鐵證曝

遭撞成屍塊…留一地胸罩、內褲！台東男背景曝光

《不熙娣》班底失言！派翠克撂重話

即／台11線恐怖車禍！屍塊散布百公尺

高鐵遇辜仲諒！見他專注工作超慚愧

豆花店開出2個千萬中獎人　真相曝光

鍾小平：柯文哲鹹濕對話主角是女記者

逛夜市「髮絲突飛起來」隔壁路人也是！網喊快跑

林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

老公猝逝才知他狂買春　妻怒吃骨灰洩憤

直擊／黃牛阿嬤吐心聲

赤鬼伯伯回應女網友抱怨男友「看她直播打手槍」

更多

最夯影音

更多

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面