政府舉債破5.88兆需41年還清　李彥秀：國人平均負債27.2萬

▲國民黨立委李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院預算中心示警，截至今年8月底止，1年以上公共債務未償餘額實際數為5兆8780億元，按2025年度債務償還預算數1415億元計算，在不增加債務前提下，需41年餘才能還清。國民黨立委李彥秀今（7日）向中央喊話，不要讓孩子恨我們一輩子，不要讓子孫成為國債的奴隸，「財政地獄」的苦果才剛要開始，平均每位國人負債，也從 24萬元大幅膨脹到五二〇前的 27.2萬元。

預算中心指出，近年中央政府屢制定特別條例編列特別預算，多於條例中排除適用《預算法》、《公共債務法》及《財政紀律法》等相關規範，2001至2025年度特別預算債務舉借數達 3.3兆元，高於同期間總預算之 3.1兆元，以致一年以上公共債務未償餘額快速攀升，恐易加重政府財政負擔。另外，2025年度中央政府預計舉借債務數仍以特別預算為主，占 69.48％，建議應審慎鬆綁財政紀律相關規範，以維財政健全。

李彥秀說，立法院預算中心示警，2018年至2023年度總預算雖有財政收支賸餘而未舉債，但是這段期間特別預算舉借債務 1.6兆元，根本就是總預算財政收支平衡假象，而至今年八月底止，一年以上公共債務未償餘額實際數為 5兆 8,780億元，若依照2025年度債務償還預算數 1,415億元計算，既使不增加債務前提下，仍需要超過 41年才能還清債務。

李彥秀進一步分析，問題可能比表面上看到的數據更為嚴峻，9月20日的最新國債鐘數字顯示，中央政府債務未償餘額為 5兆 8,780億元，明年度總預算既使債務還本超過 1,400億元，創下24年新高，但是中央政府累計未償債務餘額將達到 6.8兆元新台幣，也將再創歷史新高，而且速度驚人。

李彥秀表示，過去八年，政府歲出預算從 1.9兆元快速膨脹到 3.2兆元，這還不包括 13項超過 2.5兆元的特別預算。平均每位國人負債，也從 24萬元大幅膨脹到五二〇前的 27.2萬元。

李彥秀批，總預算財政收支平衡只是假象，考慮特別預算負債後，政府今年度短絀高達 4,900億元，未來 5年也完全無法樂觀，一直到2030年政府財政才有出現賸餘的可能。