　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政府舉債破5.88兆需41年還清　李彥秀：國人平均負債27.2萬

▲▼李彥秀 質詢 立法院審查覆議案卓榮泰備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院預算中心示警，截至今年8月底止，1年以上公共債務未償餘額實際數為5兆8780億元，按2025年度債務償還預算數1415億元計算，在不增加債務前提下，需41年餘才能還清。國民黨立委李彥秀今（7日）向中央喊話，不要讓孩子恨我們一輩子，不要讓子孫成為國債的奴隸，「財政地獄」的苦果才剛要開始，平均每位國人負債，也從 24萬元大幅膨脹到五二〇前的 27.2萬元。

預算中心指出，近年中央政府屢制定特別條例編列特別預算，多於條例中排除適用《預算法》、《公共債務法》及《財政紀律法》等相關規範，2001至2025年度特別預算債務舉借數達 3.3兆元，高於同期間總預算之 3.1兆元，以致一年以上公共債務未償餘額快速攀升，恐易加重政府財政負擔。另外，2025年度中央政府預計舉借債務數仍以特別預算為主，占 69.48％，建議應審慎鬆綁財政紀律相關規範，以維財政健全。

李彥秀說，立法院預算中心示警，2018年至2023年度總預算雖有財政收支賸餘而未舉債，但是這段期間特別預算舉借債務 1.6兆元，根本就是總預算財政收支平衡假象，而至今年八月底止，一年以上公共債務未償餘額實際數為 5兆 8,780億元，若依照2025年度債務償還預算數 1,415億元計算，既使不增加債務前提下，仍需要超過 41年才能還清債務。

李彥秀進一步分析，問題可能比表面上看到的數據更為嚴峻，9月20日的最新國債鐘數字顯示，中央政府債務未償餘額為 5兆 8,780億元，明年度總預算既使債務還本超過 1,400億元，創下24年新高，但是中央政府累計未償債務餘額將達到 6.8兆元新台幣，也將再創歷史新高，而且速度驚人。

李彥秀表示，過去八年，政府歲出預算從 1.9兆元快速膨脹到 3.2兆元，這還不包括 13項超過 2.5兆元的特別預算。平均每位國人負債，也從 24萬元大幅膨脹到五二〇前的 27.2萬元。

李彥秀批，總預算財政收支平衡只是假象，考慮特別預算負債後，政府今年度短絀高達 4,900億元，未來 5年也完全無法樂觀，一直到2030年政府財政才有出現賸餘的可能。

ET快訊
東海女大生靈位前擺「卡皮巴拉+丑魚」　母準備2套衣
逸祥昔因「紅蟳事件」遭退婚　舊愛回應了
愛車遭壓動不了…車主仍收繳費單傻眼　高市府回應了
快訊／大雷雨狂轟中南部　5縣市示警範圍曝
台灣TOYOTA bZ4X降價了！　僅限50輛
快訊／雨彈往南！大雷雨灌2縣市　慎防淹水
獨／帝王蟹價格崩盤！將近腰斬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德拋「祖國論」　蔣萬安曝當下「驚訝指數不低」盼別影響雙城

蔣萬安問法院京華城是否停工　藍議員：假動作！沒法官笨到下指導棋

轟賴清德「祖國論」幼稚！　賴士葆：大家剉咧等國慶又要放哪一砲

快訊／賴清德邀戴資穎、唐鳳等10人　出任無任所大使

虎頭鍘、迴力鏢都來了！議員搶送禮　蔣萬安唯獨「親自收下這份」

陸委會：主流民意肯定賴清德兩岸政策主張

揭放出37死囚機率　吳宗憲：審理拖過羈押上限就可離開看守所

國民黨猛轟「祖國論」　林俊憲酸：等你們主張能被社會認同再講話

政府舉債破5.88兆需41年還清　李彥秀：國人平均負債27.2萬

山陀兒害木瓜溪潰堤！釋迦農喊苦　莊瑞雄勘災要求中央加速助復耕

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞

解說內外循環鍵使用時機　他酸：迴轉時不要再按了

大谷翔平季後賽首秀轟3分砲　霸氣甩棒興奮怒吼繞壘！

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如

2NE1演唱會「連飆多首經典歌」　時隔多年合體..青春回來了！

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

賴清德拋「祖國論」　蔣萬安曝當下「驚訝指數不低」盼別影響雙城

蔣萬安問法院京華城是否停工　藍議員：假動作！沒法官笨到下指導棋

轟賴清德「祖國論」幼稚！　賴士葆：大家剉咧等國慶又要放哪一砲

快訊／賴清德邀戴資穎、唐鳳等10人　出任無任所大使

虎頭鍘、迴力鏢都來了！議員搶送禮　蔣萬安唯獨「親自收下這份」

陸委會：主流民意肯定賴清德兩岸政策主張

揭放出37死囚機率　吳宗憲：審理拖過羈押上限就可離開看守所

國民黨猛轟「祖國論」　林俊憲酸：等你們主張能被社會認同再講話

政府舉債破5.88兆需41年還清　李彥秀：國人平均負債27.2萬

山陀兒害木瓜溪潰堤！釋迦農喊苦　莊瑞雄勘災要求中央加速助復耕

大成功！媽祖文化祭+國慶煙火暖場600秒　西螺大橋萬人湧入　

獨／在韓出道2年唱回台灣！她生病想家哭了　ILY:1在台首唱給家人聽

賴清德拋「祖國論」　蔣萬安曝當下「驚訝指數不低」盼別影響雙城

32歲日男擇偶「要E罩杯以上」　條件曝光！網喊：PR99隨便挑

劉亦菲的LV訂製包硬塞兩支手機超擠　看NBA熱身賽天菜「艾菲」也在場

搭Uber「信義→新莊」花4585元...遭官方指截圖造假！妹子反擊了

東海女大生靈位前擺「卡皮巴拉+丑魚」玩偶相陪　母準備2套衣

生了3孩「婆婆狂討錢」　她心寒提離婚！網看傻：老公在幹嘛

28人名單基本上不會變動　曾豪駒談旅外投捕選擇考量

安心亞認了「外型被貼標籤」　無奈親揭心態：只能一張一張撕掉

餵魚見貓站池邊「以為是好奇」 下秒一撈獵物Get！眾人全驚呼

政治熱門新聞

鍾小平：柯文哲鹹濕對話主角是女記者

柯文哲手機破解？鍾小平爆「內容鹹濕」

快訊／賴清德官邸會晤蔡英文！　力邀任「總統代言人」出訪歐洲

多圖／賴清德提前在官邸車道口等蔡英文　主動俯身幫開門

韓國瑜拚「南部一哥」　餐敘討論拿下高雄屏東

柯文哲餐會上大談「花名冊」？　顧立雄否認在場

藍委讚賴清德「祖國論」　擁護中華民國值得肯定

評賴清德「祖國論」邏輯正確！　黃暐瀚：我的看法與總統一模一樣

他曝賴清德「祖國論」是針對「這名藝人」：讓人訝異

國會焦土戰　韓國瑜示警風向變了：中間選民很不滿

遭賴清德動手推一把？蔣露神秘笑容

快訊／賴清德邀戴資穎、唐鳳等10人　出任無任所大使

「國慶晚會最有趣的20秒」 她揭賴清德與藍營三大咖神秘互動

多圖／蔡英文「自製牛肉乾」！　送賴清德2隻愛犬斑斑、Murphy

更多熱門

相關新聞

要大法官1人認領3死囚　藍委：日以繼夜相處受的了？

要大法官1人認領3死囚　藍委：日以繼夜相處受的了？

憲法法庭9月20日判決死刑合憲，但卻設下8道「關卡」才能判死，遭質疑根本「實質廢死」，立法院司法及法制委員會今（7日）針對「113年憲判字第8號判決」要求相關機關報告並備質詢。國民黨立委謝龍介質詢時向法務部長鄭銘謙表示，37名死囚若不繼續羈押，就請15名大法官1人認養3個，請大法官為他們心理輔導3個月，日以繼夜與死刑犯相處，看看大法官們「受不受得了」。

藍爆罷樑團體使用違法政治獻金　臉書廣告月下19萬

藍爆罷樑團體使用違法政治獻金　臉書廣告月下19萬

韓國瑜拚南部一哥？　吳思瑤：將偏廢立法院長的角色

韓國瑜拚南部一哥？　吳思瑤：將偏廢立法院長的角色

5成8民眾認兩岸軍事關係緊張　民進黨團：闡述現狀就被中國視為挑釁

5成8民眾認兩岸軍事關係緊張　民進黨團：闡述現狀就被中國視為挑釁

藍委提修法　盼擴大「艱苦人條款」適用範圍

藍委提修法　盼擴大「艱苦人條款」適用範圍

關鍵字：

國民黨李彥秀預算國債

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤坐輪椅在旁　女移工躺床「直接生小孩」！

曾國城私下開導楊繡惠對話曝光！

Dcard大書「約會正妹新人」被拍！高清鐵證曝

獨／逸祥求婚「歌手女友」成功了！

遭撞成屍塊…留一地胸罩、內褲！台東男背景曝光

《不熙娣》班底失言！派翠克撂重話

即／台11線恐怖車禍！屍塊散布百公尺

高鐵遇辜仲諒！見他專注工作超慚愧

豆花店開出2個千萬中獎人　真相曝光

逛夜市「髮絲突飛起來」隔壁路人也是！網喊快跑

鍾小平：柯文哲鹹濕對話主角是女記者

林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

直擊／黃牛阿嬤吐心聲

老公猝逝才知他狂買春　妻怒吃骨灰洩憤

女代駕遲到！醉男「負氣躺國道」遭3車輾斃

更多

最夯影音

更多

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面