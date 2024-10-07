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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭放出37死囚機率　吳宗憲：審理拖過羈押上限就可離開看守所

▲▼國民黨立委吳宗憲 黃建賓等人舉行 大法官暗埋魔王關卡 比登天還難的死刑 記者會 新北被割喉被害人父親視訊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院司法及法制委員會今（7日）邀請法務部長鄭銘謙備詢，國民黨立委吳宗憲關切，憲法法庭宣告死刑有條件合憲，37名死囚有機會逃死的狀況。鄭銘謙強調，收容中不可能放出去，但若是撤銷死刑判決發回高院審理，「我不敢保證沒有（放出去的風險）。」吳宗憲事後則發臉書表示，這37名死刑犯很有可能在審理中就離開看守所，回到社會。

憲法法庭日前針對死刑釋憲做出「有條件」合憲判決，司法院及法務部今（7日）至立院司法法制委員會針對修法部分進行專案報告。對於現行37名死囚可透過檢察總長提起非常上訴逃死，甚至死刑撤銷發回高院更審時，死囚恐怕被釋放？藍綠立委都相當關注。鄭銘謙上午回應，最高檢察署提起非常上訴時，法務部將促請最高檢具體建議最高法院於撤銷死刑確定判決時，各法院應啟動羈押程序，會窮盡一切方式防止人犯離開監獄。

吳宗憲說，大法官為法院判處死刑設下海門天險，為殺人犯掃除一切障礙，包括法官的獨立審判權、代議士的立法權，最後乾脆將死刑的臨門一腳交給精神科醫師，創造比登天還難的死刑制度。

吳宗憲批，在「殺人罪判死刑有無違憲」的命題下，大法官「自創法律」，對精障殺人者設下3大關卡分別在：行為時、審判時、執行時。以刑法第19條2項規定為例，對行為時有精神障礙或心智缺陷者，法官本來還有裁量是否減刑的空間，但大法官卻直接按下關閉鍵，要求不得判死，更甚者，就算行為時精神狀態正常，暴戾地犯下殺人行為，但只要審判時「突發」精障問題，被告就不能被判死刑。

吳宗憲質疑，這次大法官點名5名死刑犯可以救濟，一旦死刑判決被廢棄後，死刑犯會不會被放掉？鄭銘謙不斷強調會「建請」法院羈押；沒錯，檢察官「只能建議」，但莫忘建議也須於法有據，殺人屬重罪，依大法官釋字665號及刑事訴訟法第101條等規定，早就不能單獨作為羈押原因，還必須有相當理由認為被告有逃亡、串滅證之虞，這些難道部長不知道？

吳宗憲指出，妥速審判法對於重罪羈押仍有期間的限制，法院羈押3個月後，只能再延長羈押6次，每次2個月，換言之，僅得延長羈押1年，而不管是對被告行為時、就審時的精神鑑定，需要耗費多久的時間？況且因為修法已要求鑑定人需具名，並接受交互詰問，導致醫界不願意作司法鑑定，已屬事實，恐怕審理期間會拖過羈押上限，被告就可以堂而皇之的離開看守所。但部長又說，此時可以用科技監控來替代，但科技監控就像GPS，只能知道人在哪裡，能阻止被告再次犯案嗎？

吳宗憲質問，當初數審級法官確定應「永久隔絕於社會」的死刑犯，在大法官遂其人權偏愛下，使社會安全網產生漏洞，制度缺乏配套，倉促上路恐怕付出更多代價，而修復式正義中促進被害人的溝通對話呢？大法官在判決中卻隻字未提，所因此產生的問題將接踵而至，為政者還不醒嗎？
 

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